Šef turske diplomatije potvrdio podršku Turske Palestincima, s Khalilom al-Hayyom razgovarao o situaciji u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali

Fidan se sastao s novim šefom Političkog biroa Hamasa Šef turske diplomatije potvrdio podršku Turske Palestincima, s Khalilom al-Hayyom razgovarao o situaciji u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u srijedu s Khalilom al-Hayyom, novoizabranim šefom Političkog biroa Hamasa i delegacijom, navode izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova, prenosi Anadolu.

Izvori navode da je Fidan tokom sastanka čestitao al-Hayyi na imenovanju.

Al-Hayya je informisao Fidana o situaciji u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, rekavši da je izraelska vlada na čelu s premijerom Benjaminom Netanyahuom intenzivirala ono što je opisao kao ilegalne aktivnosti naseljavanja i napade na sveta mjesta u Jerusalemu.

Također je naveo da Hamas nastavlja zauzimati konstruktivan pristup mirovnim pregovorima te je iznio najnovije informacije o nastojanjima u pravcu palestinskog pomirenja.

Fidan je ponovio snažnu podršku Turske onome što je nazvao „pravednom borbom“ Palestinaca na svakom polju i na svakoj međunarodnoj platformi.

Prema izvorima, Fidan je rekao da je Turska radila na tome da zločine Netanyahuove vlade u Gazi i na Zapadnoj obali, kao i napade na sveta mjesta, zadrži na dnevnom redu međunarodne zajednice.

Dodao je da će Ankara nastaviti ulagati sve napore kako bi se povećala isporuka humanitarne pomoći u Gazu.

Fidan je također poručio da će Turska nastaviti podržavati mirovni proces u Gazi te je izrazio zahvalnost za ulogu koju je Hamas odigrao u tim nastojanjima.