Fidan s katarskim premijerom i načelnikom pakistanske vojske razgovarao o pregovorima SAD-a i Irana Šef turske diplomatije održao odvojene razgovore s Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem i feldmaršalom Asimom Munirom

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan razgovarao je u nedjelju odvojeno s premijerom i ministrom vanjskih poslova Katara Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem i načelnikom Generalštaba pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, o toku pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Prema informacijama iz turskih diplomatskih izvora, Fidan je odvojene telefonske razgovore s katarskim i pakistanskim zvaničnicima posvetio aktuelnim diplomatskim naporima usmjerenim na smirivanje tenzija između Washingtona i Teherana.

Razgovori su održani nakon što je drugu noć zaredom izostala razmjena američkih i iranskih napada poslije dvije sedmice intenzivnih bombardovanja.

Prema praćenju događaja koje je provela Anadolu, tokom noći na nedjelju nije bilo prijavljenih eksplozija niti američkih zračnih udara na teritoriji Irana.

Pakistan i Katar u međuvremenu su intenzivirali posredničke aktivnosti s ciljem postizanja šire deeskalacije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Washington i Teheran su u junu, uz posredovanje Katara i Pakistana, potpisali memorandum o razumijevanju koji je uključivao prekid vatre i otvorio put pregovorima o konačnom sporazumu za okončanje sukoba.