Fidan: Održavanje otvorenog Hormuškog moreuza od vitalnog značaja za globalnu trgovinu i energetsku sigurnost Fidan pozdravio sporazum SAD-a i Irana te pozvao na podršku diplomatskom procesu

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u utorak da je održavanje sigurne, slobodne i neometane plovidbe kroz Hormuški moreuz od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost, globalnu energetsku sigurnost i međunarodnu trgovinu.

Govoreći zajedno s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom nakon razgovora u Moskvi, Fidan je pozdravio sporazum postignut između SAD-a i Irana, ocijenivši ga važnom diplomatskom prekretnicom koja bi mogla doprinijeti smanjenju tenzija u cijeloj regiji.

"Kao što je naglasio i naš predsjednik Recep Tayyip Erdogan, naša najveća nada je da će ovaj korak, koji je našoj regiji i cijelom svijetu donio određeno olakšanje, prerasti u strukturalnu i trajnu sigurnosnu arhitekturu, a ne ostati samo privremeni period smirenja", rekao je Fidan.

Dodao je da se Turska nada da će sporazum stići do faze konačnog potpisivanja, biti u potpunosti proveden i razviti se u trajni diplomatski okvir.

"Tokom osjetljivog perioda koji prethodi konačnom potpisivanju, neophodno je izbjegavati retoriku koja bi mogla narušiti atmosferu mira, kao i eventualne pokušaje sabotaže od strane Izraela usmjerene na ometanje procesa", kazao je.

Fidan je istakao da je politička volja koju su pokazali američki i iranski lideri odigrala važnu ulogu u postizanju sporazuma.

"Cijenimo posredničke napore Pakistana i pozdravljamo podršku koju su Katar i Saudijska Arabija pružili diplomatskim inicijativama", rekao je.

"Održavanje Hormuškog moreuza otvorenim za sigurnu, slobodnu i neometanu plovidbu svih brodova, kao što je to bilo prije rata, od vitalne je važnosti ne samo za regionalnu stabilnost već i za globalnu energetsku sigurnost i međunarodnu trgovinu", dodao je.

Fidan je poručio da se Turska nada kako će sporazum otvoriti put širem regionalnom mirovnom procesu te naglasio da će Ankara nastaviti pružati podršku takvim naporima.