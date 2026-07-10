Šef turske diplomatije nakon NATO samita poručio da nema razloga za otvoreni sukob između Turske i Izraela te pozvao na novu regionalnu sigurnosnu arhitekturu

Fidan: Netanyahuova politika prijetnja je Izraelu, regiji i međunarodnoj sigurnosti Šef turske diplomatije nakon NATO samita poručio da nema razloga za otvoreni sukob između Turske i Izraela te pozvao na novu regionalnu sigurnosnu arhitekturu

Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan izjavio je da evropski lideri počinju uviđati prijetnju koju predstavlja Izrael, ali da još nisu pronašli način kako se s njom nositi, ocijenivši da politika izraelskog premijera Benjamina Netanyahua predstavlja teret ne samo za regiju već i za sam Izrael i međunarodnu sigurnost.

Govoreći za list “The National“ nakon NATO samita 2026. Godine u Ankari, Fidan je rekao da politike Netanyahuove vlade nisu problem samo za Tursku.

“Njegove politike i njegova vlada predstavljaju teret za Izrael, teret za regiju te teret i prijetnju međunarodnoj sigurnosti“, rekao je Fidan.

Komentirajući tenzije u regiji, Fidan je kazao da smatra da između dvije strane postoji nedostatak komunikacije i međusobno nerazumijevanje kada je riječ o primjeni režima prolaska kroz Hormuški moreuz.

Osvrćući se na telefonski razgovor s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem, rekao je da mu je taj razgovor omogućio dublje razumijevanje korijena problema.

Naglasio je da je rješenje u smanjenju napetosti u regiji te istakao da obje strane iskreno žele napredovati ka prekidu vatre i mirovnom sporazumu.

“Ipak, uvijek postoji mogućnost nesretnog slučaja i zbog grešaka u komunikaciji, provokacija ili odmazde moramo biti veoma oprezni“, rekao je Fidan.

Govoreći o mogućnosti otvorenog sukoba između Turske i Izraela, Fidan je rekao da za to ne postoji razlog.

“Nema razloga koji bi doveo do otvorenog sukoba“, poručio je.

Dodao je da evropski lideri počinju shvatati prijetnju koju predstavlja Izrael, ali da još nisu pronašli odgovor kako se s tim suočiti, upozorivši da bi pokušaji ometanja procesa stabilizacije Sirije mogli dodatno pogoršati situaciju.

“Nismo sigurni da Izrael želi stabilnu, prosperitetnu, snažnu Siriju koja se razvija i transformira“, rekao je Fidan.

Na pitanje pokušava li Izrael destabilizirati sirijsku vladu, odgovorio je potvrdno.

“Kada pogledate dosadašnji i sadašnji obrazac ponašanja izraelske vlade prema zemljama regije, odgovor je da“, rekao je.

Govoreći o Mirovnoj kontakt grupi za Gazu, Fidan je kazao da je ona bila efikasna u zaustavljanju genocida, ali da plan još nije u potpunosti dao očekivane rezultate, posebno kada je riječ o dostavi humanitarne pomoći.

Dodao je da je rat u Zaljevu skrenuo pažnju međunarodne zajednice te naglasio da međunarodni akteri moraju izvršiti veći pritisak na Izrael kako bi se Palestincima omogućila isporuka veće količine humanitarne pomoći.

Fidan je istakao da je Turska, zahvaljujući svom historijskom iskustvu, u jedinstvenoj poziciji da posreduje u regionalnim sporovima.

“Poznajemo sve aktere i razumijemo dinamiku svakog sukoba“, rekao je.

Naglasio je da je došlo vrijeme da države regije same preuzmu odgovornost za vlastite probleme i pokažu spremnost da ih rješavaju.

“Nastavak stare politike vodio bi samo novim neuspjesima“, ocijenio je.

Govoreći o novim regionalnim inicijativama, Fidan je rekao da one nisu zamišljene kao alternativa organizacijama poput Arapske lige ili Vijeća za saradnju zemalja Zaljeva, već kao fleksibilniji mehanizmi koji mogu brže djelovati.

Podsjetio je da su Turska, Pakistan, Egipat i Saudijska Arabija početkom godine formirali radnu grupu s ciljem izgradnje novog regionalnog poretka zasnovanog na miru.

Prema njegovim riječima, međunarodne institucije često su previše formalne, zbog čega teško dolaze do kvalitetnih i trajnih rješenja.

Fidan je naglasio da nova regionalna sigurnosna arhitektura mora garantovati sigurnost, politički suverenitet i teritorijalni integritet svih država u regiji.

“Iran je godinama tvrdio da je njegova politika oslanjanja na posredničke snage u zemljama poput Iraka preventivna sigurnosna politika, baš kao što Izrael opravdava okupaciju dijelova regije sigurnosnim razlozima. Ako razvijemo novi sigurnosni koncept koji će garantirati sigurnost, politički suverenitet i teritorijalni integritet svih država, tada ćemo Iranu moći poručiti: 'Sada se svi možemo povući u svoje granice'“, rekao je.

Dodao je da vjeruje kako Iran ima dovoljno političke zrelosti da razumije takav pristup.

“Nadam se da ćemo uspjeti postići mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nakon čega ćemo moći započeti zaista kvalitetne razgovore“, rekao je Fidan.

Na kraju je naglasio da je prilikom definisanja problema i traženja rješenja neophodno djelovati otvoreno, transparentno i iskreno.