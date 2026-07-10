"Do vikenda se može postići rješenje za rješavanje nesuglasica oko tranzita kroz Hormuški moreuz", kaže ministar vanjskih poslova

Fidan: NATO bi trebao izgraditi zajednički ekosistem, a ne samo dijeliti teret "Do vikenda se može postići rješenje za rješavanje nesuglasica oko tranzita kroz Hormuški moreuz", kaže ministar vanjskih poslova

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan naglasio je u petak da članice NATO-a treba da se fokusiraju, ne samo na podjelu tereta već i na izgradnju zajedničkog ekosistema.

Fidan je u intervjuu za turski javni emiter TRT rekao da je koncept podjele tereta u NATO-u "prestao biti samo koncept i sada je postao primjenjiva politika". Ovo je najvažniji ishod Samita NATO-a koji je Turska ove sedmice ugostila u glavnom gradu Ankari, rekao je ministar.

Samit je bio "izvanredno dostignuće" turske vanjske politike koju je vodio predsjednik Recep Tayyip Erdogan, dodao je.

Fidan je naglasio da je odbrambena industrija sada jednako važna kao i vojne sposobnosti i da se više ne posmatra samo kao element podrške, već kao ključna komponenta sigurnosti.

Fidan je dodao da su sporazumi o odbrambenoj industriji unutar bloka "od ogromnog značaja za budućnost naše odbrambene industrije".

Takođe je istakao da je otpornost među temama o kojima se najviše raspravlja.

Fidan je naglasio da o budućnosti NATO-a moraju kolektivno odlučivati ​​sve članice Alijanse.

On je napomenuo da se naširoko raspravljalo o industrijskoj samostalnosti svake zemlje, ali je rekao da je sada jasno da nijedna država ne može sama održati ovaj ekosistem.

„Izgradnja zajedničkog ekosistema među članicama Alijanse jednako je važna kao i podjela tereta“, rekao je.

- NATO 3.0 -

Fidan je rekao da je prisustvovao sastanku male grupe na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, gdje su učesnici razgovarali o važnosti pretvaranja ekosistema odbrambene industrije u novu oblast politike kroz učešće saveznika sa jakim industrijskim kapacitetima.

Napominjući da je NATO još uvijek široko povezan sa svojom ulogom iz doba Hladnog rata, Fidan je rekao: "Ali, u modernim vremenima, postalo je pitanje kako Savez i njegove države članice mogu održati i svoje vojne kapacitete i svoje odbrambeno-industrijske kapacitete suočene s prijetnjama koje se razvijaju." Alijansa je sada ušla u eru "NATO 3.0", dodao je.

Tokom bilateralnih razgovora između Erdogana i američkog predsjednika Donalda Trumpa, dvojica lidera su potvrdila svoju posvećenost unapređenju odnosa Turske i SAD-a u svim oblastima, uključujući otklanjanje i rješavanje postojećih pitanja, rekao je Fidan.

O sankcijama uvedenim Turskoj prema Zakonu o suzbijanju američkih protivnika putem sankcija (CAATSA), rekao je: "Poduzimamo neophodne korake da riješimo ova pitanja. Nadamo se da ćemo uskoro donijeti zaključak. Mislim da neće biti problema."

O pitanju koje je pokrenuto tokom sastanka Trampa i Erdogana, kao i o očekivanjima Turske, Fidan je rekao da je Ankara ostala pri stavu da ne bi trebalo da bude sankcija između saveznika. "O takvim stvarima ne bi trebalo odlučivati ​​političkim ili administrativnim mjerama."

Fidan je rekao da neke zemlje lobiraju protiv Ankare u Washingtonu.

„Ulazimo u period u kojem će američki kreatori politike morati da izbalansiraju strateški značaj Turske sa naporima aktera koji žele da je potkopaju.”

- Hormuški moreuz, Ukrajina -

O uticaju povećanja potrošnje NATO-a za odbranu i novog sporazuma o nabavci Alijanse na odbrambenu industriju Turske, Fidan je rekao da ćemo, ako se te odluke efikasno implementiraju, “vidjeti vrlo pozitivne rezultate”.

"Ako se članice Alijanse udruže s ovim razumijevanjem i izgrade odbrambeni industrijski ekosistem, neće biti problema ni u snabdijevanju ni u pristupu tržištu. To bi omogućilo industriji da se održi. U suprotnom bi joj bile potrebne kontinuirane subvencije, a to nije nešto što nijedna država može sama podnijeti", objasnio je.

U vezi sa sporazumima o nabavci od 50 milijardi dolara koje su nedavno potpisali saveznici u NATO-u, Fidan je rekao da su takvi ugovori “izuzetno važni” za budućnost odbrambene industrije Turske.

Odbrambena industrija Turske fokusira se na tehnologije i oružje od velikog strateškog značaja, kao što su sistemi protivvazdušne odbrane, raketni sistemi, borbeni avioni, bespilotne letjelice nove generacije, rojevi dronova i sajber sposobnosti, rekao je on.

„Razvijanje ovih u kolektivnom okviru smanjilo bi finansijsko opterećenje uz jačanje otpornosti odbrane“, dodao je.

Fidan je rekao da zemlje mijenjaju svoje stavove prema Turskoj, navodeći njenu ulogu pouzdanog, snažnog i utjecajnog partnera. Dodao je da Ankara neće praviti kompromise po pitanju nacionalne sigurnosti i da će tražiti alternative ako saveznici ometaju njene napore u razvoju ključnih sposobnosti.

Također je rekao da se "rješenje može postići do vikenda kako bi se riješile razlike" između SAD-a i Irana oko tranzita kroz Hormuški moreuz s obzirom na nedavno pojačane tenzije.

Rekao je da Turska neumorno radi na okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

Fidan je rekao da Turska pažljivo prati razvoj događaja, upozoravajući da su napadi na komercijalne brodove sve češći i da se rat širi po obimu, što predstavlja sve veći rizik za regionalnu sigurnost i trgovinu.