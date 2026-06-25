Erdogan uputio saučešće Venecueli nakon dva smrtonosna zemljotresa

Büşra Nur Çakmak
25. juni 2026.•Ažuriranje: 25. juni 2026.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan uputio je u četvrtak saučešće Venecueli nakon dva smrtonosna zemljotresa i poručio da Ankara stoji uz narod ove južnoameričke zemlje, javlja Anadolu.
"Iskreno dijelim tugu onih koji su izgubili živote u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu te upućujem saučešće i želje za brz oporavak prijateljskom narodu i Vladi Venecuele", naveo je Erdogan na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD.
"Kao Turska, stojimo uz naše venecuelanske prijatelje tokom ovih bolnih i teških dana", dodao je on.
Kasno u srijedu, vršiteljica dužnosti predsjednika Venecuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji nakon što su snažni zemljotresi pogodili sjevernu karipsku obalu države, uzrokujući veliku štetu i pokrećući upozorenja na cunami širom regije.
Prema posljednjim informacijama, najmanje 32 osobe su poginule, a oko 700 ih je povrijeđeno, objavila je Rodriguez rano u četvrtak.