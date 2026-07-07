Erdogan ugostio lidere NATO-a i njihove supružnike na prijemu u Ankari Erdogan i prva dama Emine Erdogan dočekali goste u Predsjedničkom kompleksu

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan i prva dama Emine Erdogan bili su domaćini prijema i svečane večere u utorak navečer u čast šefova država i vlada i njihovih supružnika koji učestvuju na 36. samitu šefova država i vlada NATO-a u Ankari.

Prijem, održan u zimskom vrtu Predsjedničkog kompleksa, okupio je lidere zemalja članica NATO-a, kao i partnere iz grupe Azijsko-pacifičke četvorke (AP4) – Australije, Japana, Novog Zelanda i Južne Koreje – te druge pozvane zvaničnike.

Erdoğan i prva dama dočekali su lidere i njihove supružnike na stepenicama glavne zgrade kompleksa, pozdravljajući svakog gosta pojedinačno prije zajedničkog fotografisanja.

Prije prijema napravljena je zajednička fotografija. Na njoj su s desne strane bračnog para Erdoğan bili francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga, dok je s lijeve strane bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.

Erdogan je tokom fotografisanja kratko razgovarao s pojedinim liderima.

Gostima su na prijemu posluženi specijaliteti turske kuhinje.

Tokom dolaska lidera, vojni orkestar Oružanih snaga Turske izveo je tradicionalne marševe. Američki predsjednik Donald Trump pokazao je zadovoljstvo izvedbom, podižući palac u znak odobravanja dok je nastupao Mehter orkestar.

Samit u Ankari okuplja lidere 32 članice NATO-a i ključne partnere kako bi razgovarali o odbrambenim kapacitetima Evrope, ciljevima izdvajanja za odbranu, modernizaciji vojske i nastavku podrške Ukrajini.

Skup u Ankari drugi je NATO samit koji organizira Turska, nakon onog održanog u Istanbulu 2004. godine, te pruža platformu za bilateralne susrete između Turske i savezničkih zemalja o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.

Ranije u utorak, Erdogan se odvojeno sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kanadskim premijerom Markom Carneyjem i finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom.

U srijedu će turski predsjednik održati uvodni govor na samitu, nakon čega će zajedno s ostalim liderima NATO-a učestvovati u zajedničkom fotografisanju.