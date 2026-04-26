Erdogan u telefonskom razgovoru s Trumpom nazvao pucnjavu u Washingtonu "gnusnim činom"

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u nedjelju je telefonski razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, saopćila je Turska direkcija za komunikacije u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Tokom razgovora s Trumpom, turski predsjednik Erdogan izrazio je zabrinutost zbog pucnjave koja se dogodila na večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, navodi se u saopćenju.

Erdogan je incident opisao kao "gnusni čin protiv demokratije i slobode štampe" i također je poželio brz oporavak povrijeđenom pripadniku obezbjeđenja.