Erdogan u Istanbulu primio 11-godišnjeg dječaka iz Gaze Ramadana Abu Jazara Palestinski dječak, poznat po dokumentovanju humanitarne situacije u Gazi, uručio turskom predsjedniku knjigu koju je napisao

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je primio 11-godišnjeg Ramadana Abu Jazara i njegovu porodicu iz Gaze, koji je poznat po svojim videozapisima na društvenim mrežama u kojima prikazuje humanitarnu situaciju u Gazi.

Erdogan se s Jazarom sastao u Predsjedničkom uredu Dolmabahce u Istanbulu.

Sastanku, koji je održan iza zatvorenih vrata, su prisustvovali i dječakov otac i tetka.

Tokom prijema, dječak je predsjedniku Erdoganu uručio knjigu koju je sam napisao.

Ramadan, koji trenutno ima 1,5 miliona pratilaca na Instagramu, redovno objavljuje sadržaje o situaciji u Gazi, prikazujući svoj svakodnevni život i povremeno vodeći neformalne intervjue. U svojoj biografiji na društvenim mrežama opisuje svoj rad kao širenje nade kroz riječi.