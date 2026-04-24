Erdogan: Turska zadržava oprezni optimizam uprkos izraelskim ratnim nastojanjima Predsjednik Erdogan kazao je da se ni region ni svijet ne mogu vratiti u prošlost, upozorio je da će posljedice potresa vremenom postati jasnije

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u petak da prate proces s opreznim optimizmom uprkos akterima poput Izraela koji nastoje ponovo rasplamsati rat.

Govoreći na događaju "Stoljeće Turske - snažno središte za investicije" u Predsjedničkom uredu Dolmabahce u Istanbulu, Erdogan je rekao da se ni region ni svijet ne mogu vratiti u prošlost, dodajući da će s vremenom postati jasnije posljedice raskola izazvanih tako velikim potresom.

"Uspješnim upravljanjem jednom od najvećih sigurnosnih kriza posljednjih godina, Turska je još jednom potvrdila i učvrstila svoj status ostrva stabilnosti u svom regionu", dodao je Erdogan.

Predsjednik je naveo da su nedavne tenzije stvorile jedan od najnestabilnijih i najneizvjesnijih perioda i za region i za globalnu ekonomiju, s posljedicama u više sektora, uključujući energiju, proizvodnju, trgovinu, turizam i transport.

"Iako se intenzitet požara smanjio, ni naš region ni svijet ne mogu biti 100 posto sigurni u budućnost tenzija", rekao je, dodajući da Turska nastavlja diplomatske napore u koordinaciji s prijateljskim i savezničkim zemljama.

"Rat, koji preoblikuje globalni ekonomski poredak i lance vrijednosti, učinio je našu zemlju temeljem globalne ekonomske stabilnosti", rekao je Erdogan.

Dodao je da je tradicionalno opisivanje Turske kao samo mosta između Istoka i Zapada ili Sjevera i Juga nedovoljno, naglašavajući da je ta zemlja postala nezamjenjivo čvorište energetskih i trgovačkih koridora.

Erdogan je također istakao da Turska preduzima pravne, administrativne, finansijske i institucionalne korake kako bi ojačala investicijsku klimu, poboljšala konkurentnost, osigurala održiv visoki rast i podržala međunarodne direktne investicije.

Erdogan je također najavio niz novih ekonomskih mjera usmjerenih na jačanje investicija, privlačenje globalnog kapitala i jačanje pozicije Turske kao regionalnog finansijskog i start-up centra.

Rekao je da će nove regulative podstaći građane i kompanije da prenesu svoju imovinu iz inostranstva u tursku ekonomiju.

"Uvode se mjere koje će omogućiti da imovina naših građana i kompanija koja se nalazi u inostranstvu bude unesena u našu ekonomiju. U tom okviru omogućavamo da se novac, zlato i vrijednosni papiri iz inostranstva prebace u Tursku u određenom roku uz nisku poresku stopu", rekao je.

"U regulacijama koje ćemo uvesti proširujemo poreske pogodnosti za institucije u Istanbulskom finansijskom centru. Povećavamo postojeći poreski odbitak od 50 posto na zarade od tranzitne trgovine i posredničkih aktivnosti u trgovini robom u inostranstvu na 100 posto", rekao je, dodajući da će te zarade biti oslobođene poreza na dobit.

Dodao je da će slični podsticaji biti prošireni i izvan finansijskog centra, pri čemu će 95 posto zarada od tranzitne trgovine van centra biti oslobođeno poreza.

Erdogan je rekao da će Turska također ponuditi velike podsticaje za privlačenje regionalnih sjedišta globalnih kompanija, uključujući dugoročne poreske olakšice i oslobađanja od poreza na prihode kvalifikovanih zaposlenika.

Istakao je uvođenje sistema koji će pojednostaviti investicione procese, omogućavajući da se svi postupci, od osnivanja kompanije do radnih dozvola i poreznih transakcija, obavljaju putem jedinstvene digitalne platforme.

U oblasti izvoza, predsjednik je najavio dodatna poreska smanjenja za podršku izvoznicima, posebno proizvođačima.

Erdogan je također predstavio podsticaje za privlačenje osoba koje žive u inostranstvu, navodeći da će Turska ponuditi 20-godišnje poresko oslobađanje na prihode iz inostranstva za povratnike, uz porez na nasljedstvo od jedan posto.

Najavio je i početak prve faze projekta Terminal Istanbul radi jačanja poduzetničke infrastrukture u zemlji.

Dodao je da će za velike investicije biti uvedene garancije zasnovane na projektima kako bi se povećala predvidivost i smanjio uticaj budućih poreskih promjena.

Naglašavajući ekonomsku otpornost Turske, Erdogan je rekao da je zemlja sada bolje opremljena da izdrži globalne šokove.

"Ekonomija Turske je stekla snagu, kapacitet i otpornost da apsorbuje mnogo veće šokove nego ranije", rekao je.