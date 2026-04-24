Erdogan: Turska zadržava oprezni optimizam uprkos izraelskim ratnim nastojanjima Predsjednik Erdogan kazao je da se ni region ni svijet ne mogu vratiti u prošlost, upozorio je da će posljedice potresa vremenom postati jasnije

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u petak da prate proces s opreznim optimizmom uprkos akterima poput Izraela koji nastoje ponovo rasplamsati rat.

Govoreći na događaju "Stoljeće Turske - snažno središte za investicije" u Predsjedničkom uredu Dolmabahce u Istanbulu, Erdogan je rekao da se ni region ni svijet ne mogu vratiti u prošlost, dodajući da će s vremenom postati jasnije posljedice raskola izazvanih tako velikim potresom.

"Uspješnim upravljanjem jednom od najvećih sigurnosnih kriza posljednjih godina, Turska je još jednom potvrdila i učvrstila svoj status ostrva stabilnosti u svom regionu", dodao je Erdogan.