Erdogan: Turska se suprotstavlja pokušajima preoblikovanja regije kroz sukobe i jača odbrambenu industriju Recep Tayyip Erdogan kaže da Turska djeluje kako bi se suprotstavila regionalnim planovima usred tekućih sukoba, naglašavajući nacionalno jedinstvo i kontinuirani napredak u odbrambenoj industriji

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u ponedjeljak da Turska radi na suprotstavljanju naporima da se regija preoblikuje kroz tekuća sukoba, dok istovremeno nastavlja jačati svoju odbrambenu industriju.

Govoreći nakon sastanka kabineta u glavnom gradu Ankari, Erdogan je rekao da se pokušava uticati na regionalni razvoj kroz "krvoproliće i suze" u Gazi, Libanu, Sudanu i Jemenu, dodajući da Turska djeluje kako bi spriječila takve "igre".

Rekao je da Turska "stvara historiju" u odbrambenoj industriji i da ostaje fokusirana na svoje dugoročne ciljeve usred onoga što je opisao kao period velikih regionalnih i globalnih promjena.

"Kao vlada i savez, svjesni smo da smo preuzeli historijsku odgovornost u vrijeme historijskih transformacija. Nemamo vremena za svađe ili polemike", rekao je Erdogan.

Rekao je i da će Istanbul ostati turski i muslimanski uprkos onome što je opisao kao protivljenje "ostataka Bizanta".

Naglašavajući nacionalno jedinstvo, Erdogan je rekao da će Turska nastaviti da se drži zajedno, jača i napreduje kao jedna nacija.