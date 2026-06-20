Turski predsjednik kaže da sporazum predstavlja prvi izvoz turskog ratnog broda u zemlju članicu NATO-a i EU

Erdogan: Turska prvi put izvezla ratni brod NATO i EU članici kroz sporazum s Rumunijom Turski predsjednik kaže da sporazum predstavlja prvi izvoz turskog ratnog broda u zemlju članicu NATO-a i EU

Turska je prvi put u svojoj historiji izvezla ratni brod u zemlju članicu NATO-a i Evropske unije kroz kupoprodajni sporazum potpisan s Rumunijom, rekao je u subotu predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Govoreći na ceremoniji primopredaje ophodnog broda CAm. Roman Komandi rumunskih pomorskih snaga te ceremoniji puštanja u službu i podizanja zastava platformi Komande turskih pomorskih snaga u Istanbulu, Erdogan je istakao rastuće kapacitete turske pomorske odbrambene industrije.

„S prodajnim sporazumom koji smo potpisali s Rumunijom, Turska po prvi put u svojoj historiji izvozi ratni brod u zemlju članicu NATO-a i EU“, rekao je.

Erdogan je naveo da je Turska izgradila više od 140 pomorskih platformi za različite regije širom svijeta te opisao sektor vojne brodogradnje kao onaj koji prolazi kroz „najintenzivnije i najproduktivnije dane“ u 103-godišnjoj historiji republike.

Dodao je da je Turska među zemljama koje mogu istovremeno graditi najveći broj ratnih brodova.

Predsjednik je također naglasio odbrambenu saradnju s partnerskim državama, ističući da Turska smatra svojom obavezom da dijeli kapacitete svoje odbrambene industrije s prijateljskim zemljama.

„Cilj Turske nije stvaranje tenzija u našem regionu, nego jačanje mira, pravde, spokoja i stabilnosti“, rekao je Erdogan.

Također je naveo da je međunarodno okruženje i dalje veoma turbulentno, dodajući da zemlje koje nemaju snagu na terenu mogu imati poteškoće da osiguraju svoje mjesto za pregovaračkim stolom.