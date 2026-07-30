Ankara želi imati aktivnu ulogu u svim inicijativama usmjerenim na očuvanje suvereniteta Libana nakon povlačenja UN-ovih snaga

Erdogan: Turska pomno prati napore za okončanje izraelskih napada i okupacije Ankara želi imati aktivnu ulogu u svim inicijativama usmjerenim na očuvanje suvereniteta Libana nakon povlačenja UN-ovih snaga

Turska pomno prati diplomatske inicijative usmjerene na okončanje izraelskih napada i okupacije, izjavio je u četvrtak predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Nakon povlačenja trenutnih međunarodnih snaga Ujedinjenih nacija, Turska želi imati aktivnu ulogu u svim inicijativama usmjerenim na očuvanje suvereniteta Libana, rekao je Erdogan tokom zajedničke konferencije za novinare s libanskim predsjednikom Josephom Aounom.

Aoun je u srijedu izjavio da se nastavljaju razgovori o mogućim međunarodnim snagama koje bi zamijenile UN-ovu misiju na jugu Libana, pri čemu prijedlozi uključuju evropsko, tursko, NATO, arapsko i islamsko učešće.

Istakao je da je prioritet Libana spriječiti vakuum moći i osigurati da svaka nova snaga podržava libansku vojsku, štiti stabilnost i poštuje nacionalni suverenitet.

Turska je ranije doprinosila pomorskom segmentu misije UNIFIL, trenutnih UN-ovih snaga.

"Nastavit ćemo pružati podršku jačanju institucionalnih kapaciteta Libana, kao i održavati humanitarnu i tehničku pomoć", rekao je Erdogan.

Dodao je da je Turska spremna pružiti svu moguću podršku obnovi juga Libana nakon okončanja izraelskih napada.