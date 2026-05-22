Erdogan: Turska je postala ključno energetsko čvorište i akter za mir

Turska se profilisala i kao pouzdan partner u energetskom tranzitu i kao ključni akter za mir, izjavio je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, prenosi Anadolu.

„Turska je najsnažniji most, tranzitna i raskrsna tačka između geografskih područja s bogatim energetskim resursima i zemalja kojima su oni potrebni“, rekao je Erdogan na Samitu o nacionalnim resursima u Istanbulu.

Kazao je da je važnost Turske u sigurnom snabdijevanju energijom još jednom postala jasna usred rastućih regionalnih tenzija i zabrinutosti oko snabdijevanja.

Erdogan je istakao da su terminali za tečni prirodni gas (LNG), plutajuće jedinice za skladištenje i gasifikaciju, investicije u skladišta i infrastruktura gasovoda učinili Tursku jednim od najjačih energetskih čvorišta u Evropi.

„S novim investicijama povećat ćemo naš dnevni kapacitet gasifikacije LNG-a na 200 miliona kubnih metara sa sadašnjih 161 milion kubnih metara“, dodao je.

- Uloga Turske u sigurnosti snabdijevanja

Erdogan je rekao da je energetska infrastruktura Turske ojačala njenu ulogu u regionalnoj stabilnosti, dodajući da je Ankara odlučna unaprijediti energetsku diplomatiju uporedo sa svojim širim mirovnim naporima.

Strateški položaj Turske između regija koje proizvode energiju i glavnih potrošačkih tržišta učinio ju je ključnom tranzitnom rutom usred pojačane globalne zabrinutosti za energetsku sigurnost.

Erdogan je kazao da će Turska nastaviti razvijati svoju energetsku infrastrukturu, istovremeno šireći domaću proizvodnju i aktivnosti istraživanja u inostranstvu.

Dnevna proizvodnja na gasnom polju Sakarya u Crnom moru dostigla je 9,5 miliona kubnih metara, rekao je Erdogan.

Puštanjem u rad druge plutajuće proizvodne platforme 2028. godine, proizvodnja u trećoj fazi ovog polja porast će na 45 miliona kubnih metara dnevno, kazao je on, dodajući da će domaći gas stići do 16 do 17 miliona domaćinstava.

Erdogan je dodao da Turska vidi energetsku samodovoljnost kao strateški prioritet, pri čemu domaća proizvodnja gasa igra centralnu ulogu u smanjenju vanjske ovisnosti.

- Nafta, rudarstvo i istraživanja u inostranstvu

Proizvodnja s naftnog polja Gabar u jugoistočnoj Turskoj daje veliki doprinos sigurnosti snabdijevanja zemlje energijom, rekao je Erdogan.

Naveo je da su nakon otkrića u Gabaru identifikovana četiri nova polja u provinciji Diyarbakir, dodajući da Turska planira provesti radove na 24 bušotine u naredne tri godine.

Erdogan je kazao da su istraživačke aktivnosti Turske u blizini Somalije od historijske važnosti kao prva operacija dubokomorskog bušenja ove zemlje u inostranstvu.

Dodao je da Turska također nastavlja zajednički rad s novom vladom Sirije u oblasti rudarstva i nafte.

„Odlučni smo da našu zemlju spojimo s mnogo većim dostignućima u oblasti energije, rudarstva i prirodnih resursa“, rekao je Erdogan.

„Potpuna nezavisnost u energiji, kao i u odbrambenoj industriji, predstavlja 'crvenu jabuku' naše zemlje“, zaključio je Erdogan, misleći na dugoročni turski nacionalni ideal.