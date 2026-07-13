Predsjednik Turske poručio da će Ankara nastaviti podržavati mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, te ocijenio NATO samit u Ankari diplomatskim uspjehom

Erdogan: Turska će učiniti sve da spriječi ponavljanje stradanja poput genocida u Srebrenici Predsjednik Turske poručio da će Ankara nastaviti podržavati mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, te ocijenio NATO samit u Ankari diplomatskim uspjehom

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u ponedjeljak da Turska čini i da će činiti sve što je potrebno kako bi spriječila ponavljanje stradanja kakvo se dogodilo tokom genocida u Srebrenici.

Obraćajući se nakon sjednice kabineta kojom je predsjedavao u Ankari, Erdogan je rekao da će Turska nastaviti raditi na uspostavi “stabilne i prosperitetne Bosne i Hercegovine u kojoj ljudi različitih vjera, kultura i etničkih identiteta žive zajedno u miru".

Govoreći o NATO samitu održanom 7. i 8. jula u glavnom gradu Turske, Erdogan je kazao da je Ankara uspješnim organizovanjem “historijskog samita“ dodatno povećala svoju međunarodnu vidljivost.

Erdogan je ocijenio da je samit bio jedan od najpraćenijih NATO samita u medijima u poređenju s ranijim sastancima Alijanse kojima je prisustvovao, navodeći da je pokazao svu veličinu duboko ukorijenjene državne tradicije Turske.

Dodao je da je u trenutku kada je "stari poredak na intenzivnoj njezi, a novi sistem prolazi kroz porođajne bolove", predsjednički kompleks u Ankari postao centar globalne diplomatije.