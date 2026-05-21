Erdogan: Turska će nastaviti braniti mir i čovječanstvo protiv genocidnih mreža Turski predsjednik kazao je da Ankara nastoji da se pozicionira kao ključni akter u regionalnom miru usred rastuće nestabilnosti

Turska će nastaviti braniti "zajedničke vrijednosti čovječanstva" protiv "genocidnih mreža" koje ubijaju civile u Gazi i Libanu, izjavio je u četvrtak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, javlja Anadolu.

Govoreći na kombinovanoj, združenoj i bojnoj vježbi EFES-2026 u zapadnom gradu Izmiru, Erdogan je naglasio da, dok se pišu pesimistični scenariji o budućnosti, Ankara nastoji da pozicionira zemlju kao ključnog aktera u svakoj oblasti, posebno u regionalnom miru.

"Kao Turska, nastavit ćemo se zalagati za mir i stabilnost protiv onih koji ulažu u rat i haos", rekao je.