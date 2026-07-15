- Terorističke grupe su došle do ćorsokaka, nema mjesta neprijateljstvu prema Turskoj, kazao je Recep Tayyip Erdogan

Erdogan: Turska će nastaviti borbu protiv terorističke organizacije FETO - Terorističke grupe su došle do ćorsokaka, nema mjesta neprijateljstvu prema Turskoj, kazao je Recep Tayyip Erdogan

ISTANBUL (AA) - Turska će nastaviti borbu protiv terorističke organizacije FETO u skladu s vladavinom prava dok se prijetnja u potpunosti ne eliminiše, obećao je u srijedu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, javlja Anadolu.

"Terorističke grupe su došle do ćorsokaka, nema mjesta neprijateljstvu prema Turskoj", rekao je predsjednik Turske tokom obraćanja povodom 10. godišnjice pokušaja puča terorističke organizacije FETO u zemlji 15. jula.

Ankara će nastaviti podržavati "potlačene i napaćene ljude od Gaze do Libana, Somalije do Sirije i od Rakhinea do Sudana", dodao je Erdogan.

Neuspjeli pokušaj puča, u kojem je ubijeno 253 ljudi, a 2.734 ranjeno, isplanirala je i izvela teroristička organizacija FETO.