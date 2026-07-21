Erdogan telefonom razgovarao s latvijskim predsjednikom o saradnji u NATO-u i bilateralnim odnosima

Fatma Zehra Solmaz
21. juli 2026.•Ažuriranje: 21. juli 2026.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u utorak je telefonom razgovarao s predsjednikom Latvije Edgarsom Rinkevicsom o bilateralnim odnosima, saradnji u okviru NATO-a, kao i regionalnim i globalnim dešavanjima.
Tokom razgovora Erdogan je rekao da Turska pridaje veliki značaj sigurnosti baltičkog regiona u okviru NATO-a i da je u tom smislu pojačala svoje doprinose, navodi se u saopćenju Direkcije za komunikacije Turske objavljenom na turskoj društvenoj mreži NSosyal.
Erdogan je također kazao da mu je bilo zadovoljstvo ugostiti Rinkevicsa u Turskoj tokom nedavnog samita NATO-a u Ankari te je izrazio nadu da će odluke donesene na tom historijskom skupu, na kojem su saveznici jasno pokazali duh solidarnosti, donijeti pozitivne rezultate.
Turski predsjednik je, kako se navodi u saopćenju, također istakao želju za daljim jačanjem saradnje između Turske i Latvije u različitim oblastima, posebno u sektoru odbrambene industrije.