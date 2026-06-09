Nakon pokušaja puča 2016. godine, antiterorističke operacije u područjima Iraka i Sirije blizu turske granice otvorile su novu sigurnosnu eru, rekao je Recep Tayyip Erdogan

Erdogan: Strategija Turske o eliminaciji terorizma na njegovom izvoru daje rezultate Nakon pokušaja puča 2016. godine, antiterorističke operacije u područjima Iraka i Sirije blizu turske granice otvorile su novu sigurnosnu eru, rekao je Recep Tayyip Erdogan

Turska je ostvarila značajne uspjehe u zemlji i inostranstvu kroz strategiju "eliminacije terorizma na njegovom izvoru", posebno nakon neuspjelog pokušaja puča 2016. godine, izjavio je u utorak predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Govoreći na ceremoniji otvaranja Konferencije o nacionalnoj sigurnosti u predsjedničkom kompleksu, Erdogan je rekao da je događaj organizovan s ciljem boljeg razumijevanja Dokumenta o politici nacionalne sigurnosti, koji definiše percepciju nacionalnih prijetnji i vanjskopolitičke ciljeve zemlje.

Erdogan je naveo da je nakon neuspjelog pokušaja puča 15. jula 2016. godine Turska usvojila aktivniji sigurnosni pristup zasnovan na uklanjanju prijetnji na njihovom izvoru.

Kroz tu strategiju, rekao je, Turska je vodila višedimenzionalnu borbu protiv terorističkih organizacija, istovremeno stvarajući sigurnosni pojas duž svojih južnih granica kroz prekogranične operacije.

Dodao je da su antiterorističke operacije u područjima Irak i Sirija blizu turske granice nakon pokušaja puča potvrdile sposobnost zemlje da samostalno donosi odluke i "otvorile novu sigurnosnu eru".

Te aktivnosti opisao je kao važan korak ka jačanju strateškog pamćenja Turske, unapređenju koordinacije među državnim institucijama i pripremi zvaničnika za pravilnu procjenu novih i nadolazećih prijetnji.

Erdogan je također naglasio dugu državnu tradiciju Turske, podsjećajući na 16 država tokom približno 2.200 godina historije koje su predstavljene na predsjedničkom pečatu.

Kazao je da je turski narod osnivao države na širokom geografskom prostoru, od Evrope do Centralne Azije te od Kavkaza do Afrike.

"Kao što uvijek kažemo, Republika Turska nije prva država koju smo osnovali na ovim prostorima, ali jeste naša posljednja", rekao je.

Erdogan je naveo da se Turska tokom svoje historije suočavala s brojnim poteškoćama, izdajama i krizama, ali da je svaki put uspijevala da se oporavi i nastavi napredovati.

Dodao je da se zemlja nikada nije oslanjala na druge u zaštiti svoje domovine.

Prema njegovim riječima, upravo je takvo razumijevanje vodilo turski narod tokom Rata za nezavisnost, osnivanja Republike 1923. godine, odbrane demokratije i više od četiri decenije duge borbe protiv terorizma.