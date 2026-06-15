Erdogan: Sporazum SAD – Iran donio olakšanje regionu

Seyit Şamil Kurt
15. juni 2026.•Ažuriranje: 15. juni 2026.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u ponedjeljak da sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predstavlja „veoma važan korak“ ka okončanju rata koji je, kako je rekao, počeo provokacijama Izraela 28. februara, dodajući da je regionu donio „olakšanje“.
„Sporazum SAD–Iran je veoma važan korak u ratu koji je započeo provokacijama Izraela 28. februara“, rekao je Erdogan nakon sjednice vlade i dodao:
„Naš region, koji je bio na ivici, sada je odahnuo.“
Erdogan je naveo da je Turska „u ime regiona i cijelog čovječanstva“ veoma zadovoljna postignutim sporazumom, uz doprinos Ankare u tom procesu.
„Nadamo se da će ovaj sporazum u potpunosti otvoriti put ka uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti u našem regionu“, kazao je.
Dodao je da nijedan turski državljanin nije povrijeđen tokom krize te da planovi da se „braća sukobe jedni s drugima“ nisu uspjeli.
Prema njegovim riječima, pokušaji da se „rasplamsaju nove podjele među Turcima, Arapima, Kurdima i Perzijancima“ završili su neuspjehom.
Govoreći o NATO-u, Erdogan je istakao da je Turska među vodećim zemljama koje podržavaju mirovnu misiju Alijanse.
„Dok razvijamo naše odbrambene kapacitete, doprinosimo i odvraćajućoj snazi saveza“, rekao je.
Dodao je da će Turska nastaviti igrati vodeću ulogu u NATO-u zahvaljujući svojim vojnim sposobnostima, strateškom položaju i historijskoj važnosti.
Erdogan je kazao i da su pozicija Turske unutar NATO-a i dešavanja u regionu povećali interes i očekivanja od samita Alijanse u Ankari.