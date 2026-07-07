Erdogan je na društvenim mrežama podijelio objavu o susretu s Trumpom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj povodom NATO samita u Ankari

Erdogan: Snažni odnosi s Trumpom doprinijet će rješavanju ključnih pitanja Erdogan je na društvenim mrežama podijelio objavu o susretu s Trumpom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj povodom NATO samita u Ankari

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u ponedjeljak da vjeruje kako će brojna pitanja na dnevnom redu biti riješena zahvaljujući solidarnosti i snažnim odnosima sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, nakon njihovog sastanka u Ankari.

Erdogan je na društvenim mrežama podijelio objavu o susretu s Trumpom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj povodom NATO samita u Ankari.

„Povodom NATO samita u Ankari, bilo mi je zadovoljstvo ugostiti predsjednika SAD-a, mog cijenjenog prijatelja Donalda Trumpa“, naveo je Erdogan.

Dodao je da vjeruje kako će „mnoga pitanja koja su na dnevnom redu, zahvaljujući solidarnosti i snažnim odnosima, biti privedena povoljnom ishodu“.

Uz objavu, Erdogan je podijelio i fotografije sa dočeka u Predsjedničkom kompleksu, gdje je Trump dočekan uz turske i američke zastave.