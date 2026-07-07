Erdogan primio kanadskog premijera na početku NATO samita u Ankari

Diyar Güldoğan
07. juli 2026.•Ažuriranje: 07. juli 2026.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan primio je u utorak u Ankari kanadskog premijera Marka Carneyja na početku dvodnevnog NATO samita u glavnom gradu Turske.
Sastanak iza zatvorenih vrata održan je u Predsjedničkom kompleksu, uporedo s početkom samita NATO-a.
Riječ je o prvoj posjeti jednog kanadskog premijera Turskoj u posljednjih 11 godina.
Očekuje se da će Carney tokom samita razgovarati o daljnjem jačanju doprinosa Kanade NATO savezu, uspostavljanju novih partnerstava i unapređenju zajedničke sigurnosti, uključujući podršku Ukrajini.