Erdogan primio kanadskog premijera na početku NATO samita u Ankari Prva posjeta kanadskog premijera Turskoj nakon 11 godina

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan primio je u utorak u Ankari kanadskog premijera Marka Carneyja na početku dvodnevnog NATO samita u glavnom gradu Turske.

Sastanak iza zatvorenih vrata održan je u Predsjedničkom kompleksu, uporedo s početkom samita NATO-a.

Riječ je o prvoj posjeti jednog kanadskog premijera Turskoj u posljednjih 11 godina.

Očekuje se da će Carney tokom samita razgovarati o daljnjem jačanju doprinosa Kanade NATO savezu, uspostavljanju novih partnerstava i unapređenju zajedničke sigurnosti, uključujući podršku Ukrajini.