Najveći uspjeh naše zemlje nesumnjivo je iskorak koji smo ostvarili u odbrambenoj industriji, poručio turski predsjednik

Erdogan pozvao na ukidanje ograničenja u odbrambenoj saradnji među saveznicima NATO-a Najveći uspjeh naše zemlje nesumnjivo je iskorak koji smo ostvarili u odbrambenoj industriji, poručio turski predsjednik

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je pozvao na ukidanje ograničenja u odbrambenoj saradnji među saveznicima u NATO-u.

“Ograničenja među saveznicima kada je riječ o odbrambenoj saradnji, posebno u oblasti odbrambene industrije, trebaju biti ukinuta“, rekao je Erdogan na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća na nivou šefova država i vlada u glavnom gradu Turske Ankari.

Erdogan je naglasio da evropski saveznici, iako preuzimaju veću odgovornost za odbranu kontinenta, trebaju izbjegavati politike koje bi mogle narušiti jedinstvo NATO-a ili transatlantske veze.

“Dok evropski saveznici preuzimaju veću odgovornost za odbranu kontinenta, moramo se suzdržati od mjera koje bi mogle narušiti koheziju saveza i transatlantske odnose“, rekao je.

Govoreći o razvoju turskog odbrambenog sektora, Erdogan je rekao da je najveći uspjeh zemlje u posljednjim godinama veliki iskorak ostvaren u odbrambenoj industriji.

“Najveći uspjeh naše zemlje nesumnjivo je iskorak koji smo ostvarili u odbrambenoj industriji“, rekao je, dodajući da je Turska postala jedna od deset vodećih zemalja svijeta po proizvodnim i izvoznim kapacitetima u oblasti odbrambene industrije.

- Turska će izdvajanja za odbranu povećati na 3,5 posto do 2030. godine -

Erdogan je također ponovio opredijeljenost Ankare da poveća svoj doprinos NATO-u kroz veća izdvajanja za odbranu.

“Turska je poduzela mjere kako bi udio izdvajanja za odbranu povećala na 3,5 posto do 2030. godine“, rekao je.

Dodao je da je Turska već izdvojila 1,5 posto svog budžeta za rashode povezane sa sigurnošću i jačanjem otpornosti.

Erdogan je također najavio da je Turska osigurala dodatnih 24 milijarde dolara za projekat protuzračne i proturaketne odbrane “Čelična kupola“ (Steel Dome), navodeći da je cilj tog ulaganja jačanje jednog od najvažnijih nedostataka u sposobnostima NATO-a.

Naglašavajući ulogu Turske unutar NATO-a, Erdogan je rekao da njegova zemlja, koja ima najveću kopnenu vojsku u Evropi, ostaje spremna staviti svoje vojne sposobnosti na raspolaganje Savezu kad god to bude potrebno.

Podsjetio je da je Turska među vodećim učesnicima u operacijama, misijama i vojnim vježbama NATO-a na Kosovu, u Crnom moru, baltičkoj regiji i drugim područjima.

Erdogan je također rekao da se Turska nada da će dobiti NATO akreditaciju za planirani Centar izvrsnosti za borbu protiv bespilotnih sistema, pozivajući se na iskustvo zemlje u uspješnoj upotrebi bespilotnih letjelica na stvarnim ratištima.

“Vjerujem da će ovaj centar ojačati naše sposobnosti za suprotstavljanje prijetnjama koje predstavljaju, posebno zračni i pomorski dronovi“, dodao je.

- Rješenje s dvije države ključ je trajnog mira na Bliskom istoku -

Govoreći o dešavanjima na Bliskom istoku, Erdogan je ponovio podršku Turske rješenju izraelsko-palestinskog sukoba po modelu dvije države.

“Još jednom naglašavam da je rješenje s dvije države ključ trajnog mira na Bliskom istoku“, rekao je.

“Također želim istaći da je na svima nama odgovornost da osiguramo smirivanje situacije, posebno u Gazi i Libanu“, dodao je.

Erdogan je također pozvao saveznike u NATO-u da pokažu punu solidarnost u borbi protiv terorizma.

Turski predsjednik pozdravio je i, kako je rekao, odlučan stav američkog predsjednika Donalda Trumpa u nastojanjima da se riješe tenzije povezane s Iranom.

“Cijenim odlučan stav mog prijatelja gospodina Trumpa, koji je, uprkos pokušajima sabotaže, pomogao da se rješavanje iranske krize usmjeri na pravi put“, rekao je Erdogan.

Dodao je da je Turska spremna dati doprinos naporima za uklanjanje mina iz Hormuškog moreuza.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Erdogan je rekao da Turska nastavlja održavati komunikaciju i s Kijevom i s Moskvom s ciljem postizanja mira.

“Dok pružamo podršku Ukrajini, istovremeno koristimo naše komunikacijske kanale kako bismo ohrabrili Rusiju da krene putem mira“, rekao je.

Turski predsjednik također je podržao napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat.

“Dijelimo viziju gospodina Trumpa o miru u ratu u Ukrajini i izražavamo podršku inicijativi koja odgovara prioritetnim potrebama Ukrajine“, rekao je Erdogan.