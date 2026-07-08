Erdogan pozvao na ukidanje ograničenja u odbrambenoj saradnji među saveznicima NATO-a

Diyar Güldoğan
08. juli 2026.•Ažuriranje: 08. juli 2026.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je pozvao na ukidanje ograničenja u odbrambenoj saradnji među saveznicima u NATO-u.
“Ograničenja među saveznicima kada je riječ o odbrambenoj saradnji, posebno u oblasti odbrambene industrije, trebaju biti ukinuta“, rekao je Erdogan na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća na nivou šefova država i vlada u glavnom gradu Turske Ankari.
Govoreći o razvoju turskog odbrambenog sektora, Erdogan je rekao da je najveći uspjeh zemlje u posljednjim godinama veliki iskorak ostvaren u odbrambenoj industriji.
“Najveći uspjeh naše zemlje nesumnjivo je iskorak koji smo ostvarili u odbrambenoj industriji“, rekao je, dodajući da je Turska postala jedna od deset vodećih zemalja svijeta po proizvodnim i izvoznim kapacitetima u oblasti odbrambene industrije.
Erdogan je također ponovio opredijeljenost Ankare da poveća svoj doprinos NATO-u kroz veća izdvajanja za odbranu.
“Turska je poduzela mjere kako bi udio izdvajanja za odbranu povećala na 3,5 posto do 2030. godine“, rekao je.