Najveći uspjeh naše zemlje nesumnjivo je iskorak koji smo ostvarili u odbrambenoj industriji, poručio turski predsjednik

Erdogan pozvao na ukidanje ograničenja u odbrambenoj saradnji među saveznicima NATO-a Najveći uspjeh naše zemlje nesumnjivo je iskorak koji smo ostvarili u odbrambenoj industriji, poručio turski predsjednik

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je pozvao na ukidanje ograničenja u odbrambenoj saradnji među saveznicima u NATO-u.

“Ograničenja među saveznicima kada je riječ o odbrambenoj saradnji, posebno u oblasti odbrambene industrije, trebaju biti ukinuta“, rekao je Erdogan na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća na nivou šefova država i vlada u glavnom gradu Turske Ankari.

Govoreći o razvoju turskog odbrambenog sektora, Erdogan je rekao da je najveći uspjeh zemlje u posljednjim godinama veliki iskorak ostvaren u odbrambenoj industriji.

“Najveći uspjeh naše zemlje nesumnjivo je iskorak koji smo ostvarili u odbrambenoj industriji“, rekao je, dodajući da je Turska postala jedna od deset vodećih zemalja svijeta po proizvodnim i izvoznim kapacitetima u oblasti odbrambene industrije.

Erdogan je također ponovio opredijeljenost Ankare da poveća svoj doprinos NATO-u kroz veća izdvajanja za odbranu.

“Turska je poduzela mjere kako bi udio izdvajanja za odbranu povećala na 3,5 posto do 2030. godine“, rekao je.