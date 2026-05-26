Erdogan poručio iranskom kolegi: Turska spremna da podrži napore za mir i stabilnost

Asiye Latife Yılmaz
26 Maj 2026•Ažuriranje: 26 Maj 2026
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je u utorak svom iranskom kolegi Masoudu Pezeshkianu da će Ankara nastaviti podržavati napore za mir i stabilnost kroz pregovore u cilju rješavanja regionalnih sukoba.
U telefonskom razgovoru dvojica lidera razgovarala su o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopćila je Direkcija za komunikacije Republike Turske.
“Turska zajedno s bratskim zemljama radi na osiguravanju mira i stabilnosti u regionu i nastavit će pružati svu potrebnu podršku kako bi pregovori dali pozitivne rezultate”, rekao je Erdogan.
Tokom razgovora Erdogan je kazao da aktuelni sukobi u regionu bacaju sjenu na ovogodišnji muslimanski praznik Kurban-bajram, ali je izrazio uvjerenje da će iranski narod prevazići ovaj težak period i postići sigurnost i stabilnost.
Erdogan je tom prilikom Pezeshkianu čestitao predstojeći Kurban-bajram.