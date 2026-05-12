Erdogan poručio da je Turska uspješno zaštitila lanac snabdijevanja hranom usred sukoba Turska je osigurala zalihe gnojiva i poduzela rane mjere protiv posljedica prelijevanja sukoba koji pogađaju Iran i zemlje Zaljeva, kazao je turski predsjednik

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u utorak da je Turska poduzela opsežne mjere opreza kako bi zaštitila svoju sigurnost hrane i poljoprivrednu proizvodnju od posljedica regionalnih sukoba, klimatskih rizika i globalnih kriza, javlja Anadolu.

Govoreći na programu Svjetskog dana poljoprivrednika u Ankari, Erdogan je rekao da je Turska uspješno zaštitila i nacionalnu stabilnost i snabdijevanje hranom kroz "uravnoteženu vanjsku politiku".

"Dok smo štitili našu zemlju i naciju od vatrenog prstena koji nas okružuje kroz našu uravnoteženu vanjsku politiku, uspjeli smo osigurati i sigurnost hrane naših 86 miliona građana bez ikakvih poremećaja", rekao je.

Erdogan je rekao da je Ankara ostala budna od izbijanja sukoba koji pogađaju Iran i zemlje Zaljeva kako bi osigurala da poljoprivredna proizvodnja ne bude negativno pogođena.

"Od prvog dana smo u pripravnosti kako bismo osigurali da produbljivanje sukoba u Iranu i našim bratskim zemljama Zaljeva ne utiče na našu poljoprivrednu proizvodnju", rekao je.

"U poljoprivredi smo već osigurali zalihe gnojiva i sirovina za gnojivo. Naše zalihe gnojiva su na dovoljnim nivoima", dodao je.

Turski predsjednik je rekao da su stres u vezi s vodom, klimatske promjene, pandemije, ratovi i oružani sukobi pojačali strateški značaj sigurnosti snabdijevanja hranom širom svijeta, dok koncept "nacionalizma hrane" sve više dobija na značaju globalno.

"Kao Turska, unaprijed smo poduzeli mjere opreza protiv svih ovih događaja. Naše planiranje smo zasnovali na stvarnosti da 'ko drži ključ žitnice, drži i moć'", rekao je Erdogan.

Naveo je da Turska trenutno nema problema sa sigurnošću hrane zahvaljujući poljoprivrednom planiranju i politikama podrške koje provodi vlada.

"Zahvaljujući praksama koje smo implementirali, posebno planiranju proizvodnje, trenutno nemamo problema sa snabdijevanjem hranom", rekao je Erdogan, dodajući da se uvode i novi propisi i mehanizmi podrške kako bi se spriječili budući rizici.

Turski predsjednik je napomenuo da su količine padavina ostale povoljne od početka godine, rezervoari se pune i nema zabrinutosti vezanih za navodnjavanje.

"Nakon pada proizvodnje usjeva prošle godine zbog poljoprivrednih mrazeva i suše, nadamo se da će naša proizvodnja biljaka ove godine ponovo porasti", rekao je.

Erdogan je izrazio i solidarnost s Palestincima, posebno onima u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, rekavši da je njihova zemlja oduzeta i devastirana nasiljem.

"Šaljem najsnažnije poruke solidarnosti našoj braći i sestrama, posebno u Gazi i na Zapadnoj obali, čija su zemljišta nekada obrađivali oduzeta i čija su polja, nažalost, zalivana krvlju i patnjom", rekao je.

"Neka nam Bog svima podari priliku da svjedočimo kako ta plodna zemlja ponovo cvjeta, drveće ponovo zazeleni, a djeca se radosno smiju i igraju", dodao je.

- Poljoprivredna proizvodnja Turske -

Erdogan je ukazao i na poljoprivrednu proizvodnju Turske, rekavši da je zemlja treća u svijetu po proizvodnji povrća i četvrta u proizvodnji voća, dok se u 21 kategoriji usjeva nalazi među tri najveća svjetska proizvođača.

Dodao je da Turska izvozi sjeme u 117 zemalja i da se ubraja među deset najboljih zemalja svijeta u sektoru sjemena.

Turski predsjednik je najavio i novu inicijativu za finansiranje i ruralni razvoj koju podržava Svjetska banka u okviru Projekta transformacije poljoprivredno-prehrambenog sektora Turske za radna mjesta i ruralni prosperitet.

Program će pružiti finansijsku podršku investitorima u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru do 80 posto investicionih troškova, s rokovima otplate do sedam godina i finansiranjem do deset miliona dolara (8,50 miliona eura), ovisno o veličini projekta.

"Pružit ćemo našim preduzećima mogućnosti finansiranja do deset miliona dolara, s grejs periodom od 24 mjeseca i dospijećem do sedam godina", rekao je Erdogan.

Rekao je da će prva tranša planiranog paketa finansiranja od 5,3 milijarde dolara (4,5 milijardi eura) učiniti 750 miliona dolara (637,20 miliona eura) dostupnim poduzetnicima u 2026. godini.

Erdogan je dodao da će zaseban mehanizam koji uključuje Turski fond za garanciju kredita stvoriti kreditni obim od približno 500 miliona dolara (424,80 miliona eura) za primarne proizvođače koji se suočavaju s poteškoćama u pristupu kreditima.

"Na taj način ćemo stvoriti nove marketinške kanale za 400.000 poljoprivrednika i generirati nove mogućnosti zapošljavanja za 250.000 građana", rekao je.