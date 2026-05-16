Erdogan poručio da izraelske "provokacije" moraju prestati radi mira na Bliskom istoku Turski predsjednik je pozvao na regionalnu stabilnost, kraj eskalaciji tenzija koje uključuju Iran, rekavši da trajni mir zahtijeva napuštanje "kratkoročnih kalkulacija"

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Turska nastaviti da se zalaže za jaču regionalnu saradnju, dublje odbrambene sposobnosti i obnovljeni diplomatski angažman sa saveznicima NATO-om i Evropsom unijom (EU), istovremeno pozvavši na stabilnost na Bliskom istoku, javlja Anadolu.

Govoreći novinarima u avionu tokom povratka iz Kazahstana u petak, Erdogan je rekao: "Prvo, izraelske provokacije moraju biti neutralizirane, a zatim se mora izgraditi istinski mir", misleći na američko-izraelske napade na Iran.

"Ako se želi trajna stabilnost u regiji, svi moraju ostaviti po strani kratkoročne kalkulacije. Zemlje bi trebale braniti prava svojih građana, a ne interese aktera izvan regije", dodao je Erdogan.

Erdogan je naglasio i važnost koju Ankara pridaje učešću Turske Republike Sjeverni Kipar (TRSC) u Organizaciji turkijskih država (OTS).

"Pridajemo veliki značaj učešću TRSC-a u aktivnostima organizacije. Turkijski svijet prihvata tursko-kiparski narod ispunjavajući svoje odgovornosti", rekao je Erdogan.

Istakao je da će Turska nastojati ojačati OTS tokom svog predstojećeg predsjedavanja nakon sljedećeg samita bloka.

"Tokom našeg predsjedavanja, koje ćemo preuzeti 13. samitom koji ćemo organizovati sljedeće jeseni, podići ćemo našu organizaciju na više nivoe", rekao je Erdogan.

Turski predsjednik je govorio i o predstojećem samitu NATO-a, rekavši da Ankara očekuje ključne odluke o budućnosti saveza i globalnoj sigurnosnoj arhitekturi.

"Očekujemo da će se u Ankari donijeti važne odluke u vezi s budućnošću saveza i budućim oblikom globalne sigurnosne arhitekture", rekao je.

Erdogan je Tursku opisao kao "veliku priliku" za EU i rekao da se blok suočava s historijskom odlukom o tome hoće li u potpunosti iskoristiti tu priliku.

O saradnji s Washingtonom u oblasti odbrane, Erdogan je rekao da su razgovori o programu borbenih aviona F-35 u toku.

"Naši zahtjevi u vezi s F-35 su jasni. Naši zvaničnici nastavljaju razgovore sa svojim američkim kolegama. Nadamo se pozitivnom ishodu", rekao je.

Govorio je i o turskom projektu borbenih aviona pete generacije, KAAN, opisujući ga kao početak šire transformacije u odbrambenoj industriji zemlje.

"Kada se proces završi, počet će novo poglavlje u ovoj oblasti. KAAN je naš prvi korak. Možemo i hoćemo graditi još bolje i jače", rekao je Erdogan.