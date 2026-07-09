Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan održao je niz bilateralnih sastanaka s liderima država i vlada tokom 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari

Erdogan održao niz bilateralnih sastanaka tokom NATO samita u Ankari Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan održao je niz bilateralnih sastanaka s liderima država i vlada tokom 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan održao je niz bilateralnih sastanaka s liderima država i vlada tokom 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari, glavnom gradu Turske.

U okviru intenzivnih diplomatskih aktivnosti Erdogan se sastao s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, predsjednikom Finske Alexanderom Stubbom, predsjednikom Slovačke Peterom Pellegrinijem, njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, premijerima Kanade Markom Carneyjem, Italije Giorgiom Meloni i Velike Britanije Keirom Starmerom, predsjednikom Sirije Ahmedom al-Sharaom, kao i s drugim zvaničnicima.

Uoči samita Erdogan je 6. jula primio bugarskog premijera Rumena Radeva, istakavši da se odnosi između Turske i Bugarske razvijaju u više oblasti, uključujući trgovinu, transport, odbrambenu industriju i energetiku. Naglasio je i da turska zajednica u Bugarskoj dodatno jača veze između dvije zemlje.

Na sastanku s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom Erdogan je rekao da će na samitu biti razmatrana brojna pitanja, od kolektivne odbrane do jačanja saradnje saveznika u oblasti odbrambene industrije.

Prvog dana samita razgovarao je i s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, istakavši da postoji značajan potencijal za unapređenje bilateralnih odnosa u oblastima trgovine, sigurnosti, odbrambene industrije i energetike.

Erdogan je ponovio da Turska podržava jačanje evropskog stuba NATO-a, ali da on ne može biti zamjena za transatlantske veze. Dodao je da saveznike koji nisu članice Evropske unije treba uključiti u evropske odbrambene inicijative.

Na sastanku s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom izrazio je zadovoljstvo rastom trgovinske razmjene između dvije zemlje te poručio da će Ankara nastaviti raditi na daljem jačanju saradnje.

Govoreći o aktuelnim krizama, Erdogan je naglasio da Turska ulaže napore za rješavanje sukoba u Iranu i Ukrajini putem dijaloga, kao i za postizanje trajnog primirja u Gazi i neometanu dostavu humanitarne pomoći.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je boravio u prvoj zvaničnoj posjeti Turskoj, dočekan je na aerodromu u Ankari, a potom i uz najviše državne počasti u Predsjedničkoj palati.

Obraćajući se novinarima prije sastanka s Trumpom, Erdogan je rekao da održavanje NATO samita u Ankari predstavlja važan događaj za Tursku te izrazio uvjerenje da će razgovori s američkim predsjednikom dodatno ojačati bilateralne odnose.

Odgovarajući na pitanje o isporuci borbenih aviona F-35 i motora za turski borbeni avion KAAN, Erdogan je izjavio da pitanje F-35 nije novo te da je o njemu već razgovarano sa Sjedinjenim Državama.

“Dobili smo obećanje za pet aviona. Gospodin Trump mi je lično dao riječ po tom pitanju. Vjerujem da ćemo tokom razgovora na samitu potvrditi ranije dogovoreno i da će biti donesena pozitivna odluka. Gospodin Trump uvijek stoji iza svoje riječi“, rekao je Erdogan.

Nakon bilateralnog sastanka održani su razgovori delegacija dviju zemalja.

Erdogan i njegova supruga Emine Erdogan bili su domaćini svečane večere i prijema u čast lidera i njihovih supružnika koji su učestvovali na samitu, a gostima su posluženi specijaliteti turske kuhinje.

Drugog dana samita lideri su održali glavni sastanak šefova država i vlada NATO-a, nakon zajedničkog fotografisanja. Erdogan je u salu ušao u razgovoru s albanskim premijerom Edijem Ramom, a prije početka sastanka zajedno s ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom i direktorom Nacionalne obavještajne organizacije (MIT) Ibrahimom Kalinom kratko je razgovarao s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom.

Nakon glavne sjednice Erdogan se sastao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Tom prilikom poručio je da je došlo vrijeme za povećanje trgovinskih ciljeva između Turske i Francuske te da će dvije zemlje nastaviti jačati saradnju u svim oblastima.

Govoreći o regionalnoj situaciji, rekao je da Ankara želi da sporazum postignut u Islamabadu doprinese miru u regiji te naglasio da Turska ostaje optimistična, ali oprezna, upozorivši na moguće provokacije koje bi mogle ugroziti postignuti dogovor.

Na sastanku s italijanskom premijerkom Giorgiom Meloni razgovarano je o unapređenju saradnje u odbrambenoj industriji, investicijama, energetici i trgovini.

U razgovoru s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom Erdogan je istakao da bi jačanje saradnje između Turske i Njemačke, posebno u odbrambenoj industriji i trgovini, bilo od koristi za obje zemlje.

Erdogan je ponovio da treba izbjeći sve poteze i provokacije koji bi mogli ugroziti sporazum između Irana i Sjedinjenih Država te naglasio da će Turska nastaviti raditi na postizanju trajnog mira.

Tokom sastanka s britanskim premijerom Keirom Starmerom lideri su potpisali Dokument o sigurnosnom i odbrambenom partnerstvu između Turske i Ujedinjenog Kraljevstva, kojim su potvrđene obostrane obaveze u oblasti odbrane i podrška Sjevernoatlantskom savezu.

Erdogan se sastao i s predsjednikom Sirije Ahmedom al-Sharaom, kojem je poručio da će Turska nastaviti podržavati sirijski narod i raditi na unapređenju bilateralne saradnje. Istakao je da je od ključnog značaja da Sirija ostane izvan regionalnih sukoba kako bi se omogućila obnova zemlje.

Po završetku samita Erdogan je održao konferenciju za medije, a zatim se sastao na radnom ručku s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen.

Tom prilikom podsjetio je da je Turska dugogodišnji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članica Carinske unije te ocijenio da je postala jedan od važnih proizvodnih centara Evrope. Dodao je da bi buduće evropske trgovinske i investicione politike trebalo da obuhvate i Tursku.

Na marginama samita Erdogan se sastao i s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem, predsjednikom Slovačke Peterom Pellegrinijem i premijerom Albanije Edijem Ramom.