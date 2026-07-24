Turski predsjednik poručio da je historijski spomenik vratio svoj „izvorni identitet“ 2020. godine nakon 86 godina statusa muzeja

Erdogan obilježio šestu godišnjicu ponovnog otvaranja Aje Sofije kao džamije Turski predsjednik poručio da je historijski spomenik vratio svoj „izvorni identitet“ 2020. godine nakon 86 godina statusa muzeja

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan obilježio je u petak šestu godišnjicu ponovnog otvaranja Velike džamije Aje Sofije za molitvu, javlja Anadolu.

U objavi na turskoj društvenoj mreži NSosyal, Erdogan je naveo:



„Na današnji dan prije šest godina, Aja Sofija je vratila svoj izvorni identitet nakon 86 godina čeznutljivog čekanja. Ako Bog da, ovo blagoslovljeno mjesto molitve nastavit će odjekivati ezanom zauvijek. Neka je blagoslovljen ponovni procvat Aje Sofije.“



Prvobitno je kao crkva služila 916 godina, do osvajanja Istanbula, dok je status džamije imala od 1453. do 1934, kada je dobila status muzeja.

Turski sud je 10. jula 2020. godine poništio vladinu odluku kojom je 24. novembra 1934. godine Aja Sofiji dodijeljen status muzeja. Činom poništenja pomenute odluke, Aja Sofiji je vraćen status džamije.

Kao jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u Istanbulu, Aja Sofija je od 1985. godine uvrštena na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine.