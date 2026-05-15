Erdogan na samitu u Kazahstanu: Poziv turkijskom svijetu na solidarnost usred globalnih kriza Krize u Palestini, Libanu, Iranu i Ukrajini pokazuju potrebu da „jačamo našu odbranu i povećamo našu saradnju u industrijskom sektoru, kaže turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u petak da su tekuće krize u regiji još jednom istakle „strateški značaj zajedničkog djelovanja turkijskog svijeta u solidarnosti“, prenosi Anadolu.

„Krize u Palestini, Libanu, Iranu, Ukrajini i mnoge druge ukazuju na to da moramo jačati našu odbranu i povećati našu saradnju u industrijskom sektoru“, rekao je Erdogan govoreći na neformalnom samitu Organizacije turskih država (OTS) u Turkistanu, u Kazahstanu.

On je napomenuo da Turska ima za cilj dalje unapređenje koordinacije i saradnje u oblasti kibernetičke sigurnosti unutar OTS-a tokom svog predstojećeg mandata, naglašavajući da je kibernetička sigurnost sada jednako vitalna kao i sigurnost na kopnu, u zračnom i pomorskom prostoru.

Erdogan je također izrazio nadu da će turkijski svijet nastaviti jačati svoje političke, ekonomske i kulturne odnose s Turskom Republikom Sjeverni Kipar (TRSK).

Naglašavajući kulturnu i digitalnu saradnju, kazao je da bi se zajednički turski alfabet trebao široko koristiti u obrazovanju, kulturi, akademskoj saradnji i digitalnoj transformaciji.

Dodao je da treba podržati inicijative zasnovane na vještačkoj inteligenciji, uključujući turski jezički model dizajniran da bogatstvo zajedničkog jezika učini vidljivim u digitalnoj sferi.