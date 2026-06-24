Erdogan: Mir će prevladati uprkos izraelskim provokacijama

Büşra Nur Çakmak
24. juni 2026.•Ažuriranje: 24. juni 2026.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da će mir prevladati u regiji uprkos izraelskim provokacijama, javlja Anadolu.
Nazivajući Izrael "nepromišljenom grupom", rekao je da Tel Aviv "ne želi da oružje nikada utihne u našoj regiji".
Govoreći na sastanku stranke u parlamentu, nazvao je Izrael "mrežom masakra koja je teror i okupaciju učinila svojom državnom politikom".
Erdogan je rekao da je Izrael učinio sve što je moguće da potkopa "teško stečeni konsenzus" postignut u posljednjih deset dana.
Pohvalivši Tursku zbog njenog uticaja u regiji, rekao je da će ta zemlja nastaviti svoje napore kako bi se postiglo trajno rješenje sukoba u Iranu.