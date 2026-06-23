Jačanje evropskog stuba NATO-a, jačanje odvraćanja alijanse zajednički su prioriteti, Ankara očekuje da će Poljska i dalje podržavati rješenje s dvije države u Palestini, kaže turski predsjednik

Erdogan kaže da Turska i Poljska imaju za cilj produbiti saradnju uoči samita NATO-a Jačanje evropskog stuba NATO-a, jačanje odvraćanja alijanse zajednički su prioriteti, Ankara očekuje da će Poljska i dalje podržavati rješenje s dvije države u Palestini, kaže turski predsjednik

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u utorak da Turska i Poljska rade na jačanju saradnje kao dva nezaobilazna saveznika u NATO-u u evropskoj sigurnosnoj i odbrambenoj arhitekturi.

Govoreći na zajedničkoj pres-konferenciji u Ankari s poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim, Erdogan je rekao: “Jačanje evropskog stuba NATO-a i jačanje odvraćanja Alijanse naši su zajednički prioriteti uoči samita NATO-a koji će se održati u Ankari 7. i 8. jula”, dodajući da Turska smatra da su jače transatlantske veze, podržane većom podjelom tereta među evropskim saveznicima, od suštinskog značaja.

Turski predsjednik je dalje dodao da Turska ostaje posvećena unapređenju saradnje sa EU-om na osnovu obostrane koristi, te je zahvalio Poljskoj na podršci nastojanjima Ankare za članstvo u EU-u.

Što se tiče bilateralnih odnosa, Erdogan je rekao da su Turska i Poljska postavile novi bilateralni trgovinski cilj od 15 milijardi dolara nakon što su postigli prethodni cilj od 10 milijardi dolara.

Poljska je među zemljama u kojima su turski izvođači najaktivniji, sa projektima vrijednim skoro 9 milijardi dolara, također je rekao Erdogan, dodajući da se nada da će taj broj još rasti.

On je naveo transport kao još jednu ključnu oblast potencijalne saradnje, rekavši da Inicijativa tri mora nudi važnu platformu uz podršku Poljske.

Takođe je istakao saradnju u sektoru odbrane kao glavni stub bilateralnih veza, podsećajući na značajna prošla partnerstva u dronovima i drugim odbrambenim projektima.

Osvrćući se na regionalna pitanja, rekao je: "Jedno od pitanja koje nikada ne smije biti zasjenjeno u ovom kontekstu je put ka trajnom miru u Palestini i na Bliskom istoku."

Što se Palestine tiče, Erdogan je rekao da Ankara očekuje da Poljska i dalje podržava rješenje o dvije države, napominjući da je Varšava među zemljama koje priznaju državu Palestinu.

"Također smo detaljno razgovarali o najnovijim dešavanjima u ratu Rusije i Ukrajine i pitanjima vezanim za Iran tokom našeg sastanka. Podvukli smo hitnu potrebu za mirom u obje oblasti", dodao je on.

Nawrocki je rekao da saradnja između Turske i Poljske ima strateški značaj i da se bilateralne veze nastavljaju širiti u različitim oblastima, uključujući odbrambenu industriju.

Ističući da prijateljstvo između dvije zemlje datira stoljećima, poljski predsjednik je rekao da će prisustvovati predstojećem samitu NATO-a i čestitao Turskoj na domaćinstvu sastanka Alijanse u Ankari.