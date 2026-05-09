Erdogan kaže da se Turska protivi širenju sukoba SAD-a i Irana u regiji Turski predsjednik izrazio podršku stabilnosti Iraka tokom sastanka s premijerom Kurdistanske regionalne vlade (KRG)

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u subotu da Ankara ne želi da se sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dalje proširi po regiji.

Erdogan je to izjavio tokom sastanka u Istanbulu s Masrourom Barzanijem, premijerom iračke Kurdistanske regionalne vlade (KRG), prema Turskoj direkcija za komunikacije.

Dvije strane su tokom sastanka razgovarale o najnovijim regionalnim događajima.

Erdogan je izrazio zabrinutost zbog napada na iračku teritoriju, uključujući i Erbil, usred sukoba SAD-a i Irana, te je rekao da se Turska protivi širenju sukoba na druge zemlje u regiji.

Također je rekao da će Turska nastaviti svoju solidarnost s KRG-om u trenutnom periodu.

Ističući važnost stabilnosti u Iraku za širu regiju, Erdogan je rekao da će brzo formiranje centralne iračke vlade podržati jedinstvo i koheziju zemlje.

Turski predsjednik potvrdio je posvećenost Ankare jačanju saradnje s centralnom vladom Iraka i Kurdskom samoupravom (KRG), posebno u oblasti trgovine, transporta i energetike.

Dodao je da će provedba Projekta razvojnih cesta donijeti velike koristi, ne samo Iraku već i zemljama Perzijskog zaljeva.

Erdogan je također ponovio odlučnost Turske da završi inicijativu "Turska bez terora", naglašavajući želju Ankare za mirom i stabilnošću, kako na domaćem tako i na regionalnom nivou.