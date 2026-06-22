Erdogan kaže da će Ankara steći veću globalnu diplomatsku važnost kroz samite NATO-a i turkijskih država

Fatma Zehra Solmaz
22. juni 2026.•Ažuriranje: 22. juni 2026.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u ponedjeljak da će međunarodna vidljivost Ankare značajno porasti zahvaljujući predstojećim samitima NATO-a i Organizacije turkijskih država, čime će glavni grad Turske biti pozicioniran kao globalno diplomatsko središte.
Govoreći na sastanku Centralnog odbora za donošenje odluka i izvršnog odbora Stranke pravde i razvoja (AK Parti) u kongresnom centru stranke u Ankari, Erdogan je rekao da će samiti ojačati ulogu Ankare na međunarodnoj sceni.
"(Sa samitima NATO-a i Organizacije turkijskih država) međunarodna vidljivost Ankare porast će kao nikada prije, a naš glavni grad steći će ime kao centar globalne diplomatije", rekao je.