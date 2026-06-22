Erdogan poručio da će samiti dodatno podići međunarodni ugled Ankare te ponovio da je fokus vlade na budućnosti Republike Turske

Erdogan kaže da će Ankara steći veću globalnu diplomatsku važnost kroz samite NATO-a i turkijskih država Erdogan poručio da će samiti dodatno podići međunarodni ugled Ankare te ponovio da je fokus vlade na budućnosti Republike Turske

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u ponedjeljak da će međunarodna vidljivost Ankare značajno porasti zahvaljujući predstojećim samitima NATO-a i Organizacije turkijskih država, čime će glavni grad Turske biti pozicioniran kao globalno diplomatsko središte.

Govoreći na sastanku Centralnog odbora za donošenje odluka i izvršnog odbora Stranke pravde i razvoja (AK Parti) u kongresnom centru stranke u Ankari, Erdogan je rekao da će samiti ojačati ulogu Ankare na međunarodnoj sceni.

"(Sa samitima NATO-a i Organizacije turkijskih država) međunarodna vidljivost Ankare porast će kao nikada prije, a naš glavni grad steći će ime kao centar globalne diplomatije", rekao je.