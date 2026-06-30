Turski predsjednik poručio da Turska neće obraćati pažnju na optužbe Izraela, govorio i o podršci Venecueli, svemirskom programu, odbrambenoj industriji i odnosima s Poljskom

Erdogan: Izraelske klevete su pokušaj prikrivanja genocida u Gazi Turski predsjednik poručio da Turska neće obraćati pažnju na optužbe Izraela, govorio i o podršci Venecueli, svemirskom programu, odbrambenoj industriji i odnosima s Poljskom

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su klevete usmjerene protiv Turske pokušaj Izraela da prikrije svoje, kako je rekao, varvarstvo u Gazi.

Obraćajući se medijima nakon sjednice Vlade u Ankari u utorak, Erdogan je rekao da Turska ne pridaje nikakav značaj optužbama koje, kako je naveo, dolaze od "mreže ubica čije su ruke uprljane krvlju 73.000 nevinih stanovnika Gaze, većinom djece i žena".

"U našoj historiji nema genocida, masakra, ugnjetavanja niti kolonijalizma. U našoj hiljadugodišnjoj slavnoj historiji postoje samo pravda i milosrđe", rekao je Erdogan.

Dodao je da je Turska kroz historiju pružala utočište svim potlačenima bez obzira na njihovu vjeru, porijeklo ili identitet, uključujući one koji su bježali od inkvizicije i nacističkog progona.

"Naši herojski preci su govorili: Odreći ću se prijestolja, odreći ću se krune, ali neću predati one koji su potražili utočište u mojoj državi. Oni koji kleveću Tursku i turski narod kako bi prikrili svoje varvarstvo u Gazi to najbolje znaju ako pogledaju vlastitu historiju", rekao je Erdogan.

- Podrška Venecueli nakon zemljotresa -

Erdogan je izrazio podršku Venecueli, koju su 24. juna pogodila dva snažna zemljotresa, ističući da Turska stoji uz prijateljski i bratski narod te zemlje.

Kazao je da su, pod koordinacijom Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) i u saradnji s Ministarstvom odbrane, u pogođeno područje brzo upućena dva vojna transportna aviona.

Prema njegovim riječima, u Venecuelu je stiglo ukupno 75 pripadnika spasilačkih timova, pet vozila za potragu i spašavanje te šest pasa tragača koji su već započeli aktivnosti na terenu.

Dodao je da Turska, u koordinaciji s međunarodnim mehanizmima, učestvuje u akcijama spašavanja i planiranju hitne humanitarne pomoći te izrazio zadovoljstvo što i turske općine organiziraju akcije pomoći za stanovnike Venecuele.

- Razvoj satelita nije izbor, već potreba -

Govoreći o svemirskom programu, Erdogan je naglasio da razvoj satelitskih kapaciteta za Tursku predstavlja nužnost, a ne izbor.

"Obilježje vremena u kojem živimo jesu informacije, znanje i podaci. Sve države nastoje prilagoditi se tom dobu, a satelitske tehnologije predstavljaju jedno od ključnih područja globalne konkurencije. Turska nastoji zauzeti mjesto koje joj pripada u toj utrci", rekao je.

- Napredak u odbrambenoj industriji -

Erdogan je istakao da se Turska priprema za sve moguće scenarije u svijetu u kojem, kako je rekao, dominira logika svako za sebe.

"Trenutno smo 11. zemlja u svijetu po izvozu proizvoda odbrambene industrije", rekao je.

Dodao je da Turska proživljava najsjajnije dane svoje historije u vojnoj brodogradnji, navodeći da je do sada izvezla više od 140 pomorskih platformi u različite dijelove svijeta, dok se u turskim brodogradilištima trenutno gradi više od 50 ratnih brodova.

Podsjetio je da je 20. juna u Istanbulu rumunskoj ratnoj mornarici isporučena korveta CAm. Roman, razvijena domaćim kapacitetima, dok je obalni patrolni brod Kochisar istovremeno uvršten u sastav turske mornarice.

"Time smo prvi put u historiji izvezli ratni brod članici NATO-a i Evropske unije", rekao je.

- Turska pozdravlja podršku Poljske rješenju s dvije države

Erdogan je podsjetio da je 23. juna u Ankari ugostio predsjednika Poljske Karola Nawrockog, s kojim je razgovarao o brojnim temama, uključujući saradnju u oblasti odbrambene industrije.

Naveo je da je ranije postavljeni cilj od deset milijardi dolara robne razmjene između dvije zemlje ostvaren te da je novi cilj povećanje trgovinske razmjene na 15 milijardi dolara.

"Naše građevinske kompanije realizirale su projekte u Poljskoj vrijedne devet milijardi dolara. Vjerujem da će taj iznos dodatno rasti", rekao je.

Dodao je da su tokom sastanka razmatrani i rat između Rusije i Ukrajine te kriza s Iranom, uz poruku da oba pitanja trebaju biti riješena pravednim mirom.

Erdogan je također rekao da Turska cijeni podršku Poljske rješenju izraelsko-palestinskog sukoba po modelu dvije države, ističući da je Poljska među zemljama koje priznaju Palestinu te da Ankara očekuje da će ta podrška biti dodatno ojačana.