Erdogan: Izrael postepeno okupira palestinske teritorije, gazeći međunarodno pravo

Gizem Nisa Çebi Demir
29. juli 2026.•Ažuriranje: 29. juli 2026.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je u srijedu da Izrael postepeno okupira palestinske teritorije zanemarujući osnovna ljudska prava i međunarodno pravo, te dodao da cijenu toga ne plaćaju samo palestinski i libanski narod, već i čitava regija i njene raznolike vjerske zajednice, javlja Anadolu.
Erdogan je nakon predsjedavanja sjednicom Kabineta u glavnom gradu Ankari također poručio da će Ankara nastaviti pružati nepokolebljivu podršku kiparskim Turcima, najavivši i nove infrastrukturne projekte za Tursku Republiku Sjeverni Kipar (TRNC).
„Nijedna inicijativa koja zanemaruje suverenu jednakost, prava i legitimne interese kiparskih Turaka u Istočnom Sredozemlju ne može uspjeti“, rekao je Erdogan.
„Pomno pratimo svaki korak onih koji nastoje učiniti Kipar dijelom novih vojnih svrstavanja i geopolitičkih kalkulacija“, naglasio je on.
Ponavljajući dugogodišnju podršku Ankare kiparskim Turcima, Erdogan je poručio: „Turska nikada neće napustiti svoju braću, kiparske Turke, i nikada neće dozvoliti da se patnje iz prošlosti ponove, ma kolika cijena bila.“
„Kao što smo u prošlosti riješili potrebe kiparskih Turaka za vodom, nastavit ćemo sa realizacijom različitih projekata, a posebno podmorskog prirodnog gasovoda“, dodao je Erdogan. Naveo je da će Turska nastaviti s velikim infrastrukturnim ulaganjima na otoku.
Osvrnuo se na izraelske napade na Palestince.
"Izrael postepeno okupira palestinske teritorije zanemarujući osnovna ljudska prava i međunarodno pravo", rekao je Erdogan, te dodao:
"Ne samo palestinski i libanski narod, već cijela regija i njene raznolike vjerske zajednice plaćaju cijenu."
Govoreći o ekonomiji, Erdogan je izjavio da Turska „preduzima odlučne korake kako bi zemlju učinila regionalnim čvorištem za proizvodnju, logistiku, tranzitnu trgovinu i tehnologiju“, dok istovremeno uspješno upravlja „brojnim šokovima“ uprkos sve nestabilnijem globalnom okruženju.
Dodao je da je ekonomija Turske ostala otporna uprkos regionalnim sukobima i da vlada radi na tome da utjecaj troškova povezanih s ratom svede na minimum.