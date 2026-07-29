Turski predsjednik ističe da nijedna inicijativa koja narušava suverenu jednakost kiparskih Turaka neće uspjeti i najavljuje planove, uključujući podmorski gasovod

Erdogan: Izrael postepeno okupira palestinske teritorije, gazeći međunarodno pravo Turski predsjednik ističe da nijedna inicijativa koja narušava suverenu jednakost kiparskih Turaka neće uspjeti i najavljuje planove, uključujući podmorski gasovod

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je u srijedu da Izrael postepeno okupira palestinske teritorije zanemarujući osnovna ljudska prava i međunarodno pravo, te dodao da cijenu toga ne plaćaju samo palestinski i libanski narod, već i čitava regija i njene raznolike vjerske zajednice, javlja Anadolu.

Erdogan je nakon predsjedavanja sjednicom Kabineta u glavnom gradu Ankari također poručio da će Ankara nastaviti pružati nepokolebljivu podršku kiparskim Turcima, najavivši i nove infrastrukturne projekte za Tursku Republiku Sjeverni Kipar (TRNC).

„Nijedna inicijativa koja zanemaruje suverenu jednakost, prava i legitimne interese kiparskih Turaka u Istočnom Sredozemlju ne može uspjeti“, rekao je Erdogan.

„Pomno pratimo svaki korak onih koji nastoje učiniti Kipar dijelom novih vojnih svrstavanja i geopolitičkih kalkulacija“, naglasio je on.

Ponavljajući dugogodišnju podršku Ankare kiparskim Turcima, Erdogan je poručio: „Turska nikada neće napustiti svoju braću, kiparske Turke, i nikada neće dozvoliti da se patnje iz prošlosti ponove, ma kolika cijena bila.“

„Kao što smo u prošlosti riješili potrebe kiparskih Turaka za vodom, nastavit ćemo sa realizacijom različitih projekata, a posebno podmorskog prirodnog gasovoda“, dodao je Erdogan. Naveo je da će Turska nastaviti s velikim infrastrukturnim ulaganjima na otoku.

Osvrnuo se na izraelske napade na Palestince.

"Izrael postepeno okupira palestinske teritorije zanemarujući osnovna ljudska prava i međunarodno pravo", rekao je Erdogan, te dodao:

"Ne samo palestinski i libanski narod, već cijela regija i njene raznolike vjerske zajednice plaćaju cijenu."



Govoreći o ekonomiji, Erdogan je izjavio da Turska „preduzima odlučne korake kako bi zemlju učinila regionalnim čvorištem za proizvodnju, logistiku, tranzitnu trgovinu i tehnologiju“, dok istovremeno uspješno upravlja „brojnim šokovima“ uprkos sve nestabilnijem globalnom okruženju.

Dodao je da je ekonomija Turske ostala otporna uprkos regionalnim sukobima i da vlada radi na tome da utjecaj troškova povezanih s ratom svede na minimum.