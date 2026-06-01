Erdogan: Isporuka turskog i azerbejdžanskog gasa Siriji će podržati razvoj i regionalnu sigurnost Postoje velike mogućnosti za poboljšanje saradnje u izvozu turkmenskog gasa preko Azerbejdžana i Turske, kazao je turski predsjednik

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u ponedjeljak da će isporuke gasa Siriji, pokrenute kroz zajedničku tursko-azerbejdžansku inicijativu, podržati razvoj zemlje i regionalnu sigurnost, javlja Anadolu.

"Doprinos isporuka gasa Siriji, koji je počeo prošlog augusta kao rezultat zajedničke inicijative Turske i Azerbejdžana, razvoju i regionalnoj sigurnosti ove zemlje je neosporan", rekao je Erdogan u poruci na otvaranju Energetske sedmice u Bakuu.

Erdogan je rekao da su nedavni regionalni događaji još jednom pokazali važnost energetskih koraka preduzetih sa Azerbejdžanom i da su dvije zemlje nastavile realizovati mnoge mega projekte koji su nekada smatrani nemogućim za region.

Naveo je projekte gasovoda Baku - Tbilisi - Ceyhan, Baku - Tbilisi - Erzurum i Transanadolijski gasovod, koji su pokrenuti sa Azerbejdžanom i završeni uz doprinos Gruzije.

Saradnja između Turske i Azerbejdžana dodatno se produbila kroz partnerstva Azeri - Chirag - Gunashli i Shah Deniz, dok novo partnerstvo u Shafag - Asimanu pokazuje da bilateralna energetska saradnja nastavlja bez usporavanja, dodao je.

Erdogan je rekao da je plinovod Igdir - Nakhchivan, koji je pušten u rad prošle godine, ojačao sigurnost snabdijevanja energijom azerbejdžanske regije Nakhchivan.

Elektroenergetske interkonekcije između Turske i Azerbejdžana ostaju strateški važne, rekao je, dodajući da se očekuje da će projekat prenosa i trgovine zelenom električnom energijom između Turske, Azerbejdžana, Gruzije i Bugarske doprinijeti energetskoj sigurnosti šire regije.

Što se tiče regionalnih energetskih ruta, Erdogan je rekao da postoje velike mogućnosti za poboljšanje saradnje na izvozu turkmenskog plina preko Azerbejdžana i Turske.

Dodao je da se plinovod Baku - Tbilisi - Ceyhan sve više koristi za transport prirodnih resursa Kazahstana na zapadna tržišta.

Turska ima viziju da osigura efikasnost u svim dimenzijama energije, uključujući obnovljivu i zelenu energiju, na osnovu efikasnosti i poštovanja okoliša, rekao je Erdogan.

Turska će, dodao je, učvrstiti svoju odlučnost da bude među vodećim i primjernim zemljama u globalnoj akciji protiv klimatskih promjena domaćinstvom samita COP31 u Antaliji od 9. do 20. novembra.