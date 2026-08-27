Recep Tayyip Erdogan čestitao je kazahstanskom kolegi Tokayevu na izborima za Kurultai, kazao je da visoka izlaznost pokazuje podršku reformama, obećao je jačanje bilateralnih veza

Erdogan i Tokayev razgovarali o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima Recep Tayyip Erdogan čestitao je kazahstanskom kolegi Tokayevu na izborima za Kurultai, kazao je da visoka izlaznost pokazuje podršku reformama, obećao je jačanje bilateralnih veza

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i njegov kazahstanski kolega Kasym-Jomart Tokayev razgovarali su u četvrtak telefonom o bilateralnim vezama i regionalnim pitanjima, saopćila je Turska direkcija za komunikacije, javlja Anadolu.

Erdogan je čestitao Tokayevu na izborima za Kurultai održanim 23. augusta.

Rekao je da visoka izlaznost birača pokazuje javnu podršku trenutnim reformama.

Erdogan je rekao i da će Turska nastaviti svoje napore na daljnjem razvoju bilateralnih odnosa s Kazahstanom u narednom periodu.