Turska nastavlja s naporima da zaustavi krvoproliće u Sudanu, rekao je turski predsjednik Erdogan Abdelu Fattahu al-Burhanu

Erdogan i predsjedavajući Vijeća za suverenitet Sudana razgovarali o regionalnim pitanjima Turska nastavlja s naporima da zaustavi krvoproliće u Sudanu, rekao je turski predsjednik Erdogan Abdelu Fattahu al-Burhanu

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i Abdel Fattah al-Burhan, predsjedavajući Vijeća za suverenitet Sudana, razgovarali su u utorak o bilateralnim odnosima, kao i regionalnim pitanjima tokom sastanka u glavnom gradu Ankari, javlja Anadolu.

Erdogan je rekao da Ankara nastavlja s naporima da zaustavi krvoproliće u Sudanu, saopćila je Turska direkcija za komunikacije na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Erdogan je naglasio da se radi na razvoju odnosa između Turske i Sudana u mnogim oblastima, posebno u trgovini, poljoprivredi, energetici i odbrani.