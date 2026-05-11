Turski predsjednik je ugostio belgijsku kraljicu Mathilde u Istanbulu i rekao da je ažuriranje Carinske unije "ključno područje koje zahtijeva brz napredak" na putu Turske ka članstvu u EU-u

Erdogan: Geopolitičke promjene naglašavaju potrebu za bližim odnosima Turske i EU-a Turski predsjednik je ugostio belgijsku kraljicu Mathilde u Istanbulu i rekao da je ažuriranje Carinske unije "ključno područje koje zahtijeva brz napredak" na putu Turske ka članstvu u EU-u

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u ponedjeljak da su nedavna regionalna dešavanja ponovo istakla geopolitički značaj odnosa između Turske i Evropske unije, naglasivši da je ažuriranje Carinske unije u skladu s trenutnim uslovima "ključno područje koje zahtijeva brz napredak" na putu ka punopravnom članstvu Turske u EU-u.

Predsjednik Turske je ove izjave dao tokom sastanka s belgijskom kraljicom Mathilde u Istanbulu.



Razgovori su obuhvatili bilateralne odnose Turske i Belgije, kao i regionalna i globalna pitanja, saopćila je Direkcija za komunikacije Turske.

"Predsjednik Erdogan također je naglasio da je učešće Turske u odbrambenim inicijativama EU-a u zajedničkom interesu svih strana", navela je direkcija na društvenoj mreži, sa sjedištem u SAD-u.

Erdogan je dalje rekao da Turska i Belgija imaju značajan potencijal za saradnju u širokom spektru oblasti, uključujući trgovinu, odbrambenu industriju, energetiku i poljoprivredu, dodajući da će se nastaviti napori za dodatno jačanje bilateralnih odnosa.

Naglašavajući sve istaknutiju diplomatsku ulogu Turske na međunarodnoj sceni, Erdogan je rekao da će zemlja ove godine biti domaćin samita lidera NATO-a u Ankari 7. i 8. jula, kao i klimatske konferencije COP31 od 9. do 20. novembra.

Turski predsjednik istakao je da tranzicija ka zelenoj energiji predstavlja važno područje saradnje s Belgijom, naglasivši da je Turska među vodećim evropskim zemljama po instaliranim kapacitetima obnovljive energije.

Tokom sastanka Erdogan je također izrazio nadu da će kontakti kraljice Mathilde s turskim poslovnim krugovima donijeti konkretne rezultate.