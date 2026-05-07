Erdogan: Ekspanzionistička politika Izraela najveća prijetnja regionu Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s alžirskim predsjednikom Abdelmadjidom Tebbouneom u Ankari, Erdogan je oštro kritikovao trenutnu izraelsku vladu

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u četvrtak da ekspanzionistička politika Izraela predstavlja glavnu prijetnju sigurnosti u regionu, javlja Anadolu.

„Izraelska agresija je još jednom pokazala da glavni sigurnosni problem našeg regiona leži u ekspanzionističkoj, bezakonitoj politici aktuelne vlade koja prkosi svim normama“, poručio je Erdogan.

Turski lider je istakao da Ankara i Alžir dijele zajednički stav o potrebi zaustavljanja spirale nasilja koja ozbiljno ugrožava mir i stabilnost.

Tokom sastanka Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou, dvojica lidera su potpisali niz bilateralnih sporazuma, s posebnim fokusom na jačanje saradnje u strateškim sektorima kao što su energetika, rudarstvo, transport i poljoprivreda.

Erdogan je naglasio da je Ankara odlučna u produbljivanju dugoročne saradnje na polju sigurnosti snabdijevanja energijom, posebno kada je riječ o prirodnom gasu.