Erdogan: AI i robotika pokreću promjenu rada sličnu Industrijskoj revoluciji Turski predsjednik naglasio je da ljudski kapital ostaje ključan za snalaženje u globalnoj tehnološkoj transformaciji

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je u ponedjeljak da svijet prolazi kroz brzu transformaciju vođenu tehnologijom i umjetnom inteligencijom, opisujući je kao val transformacije u radu sličan Industrijskoj revoluciji te je naglasio da se ona mora pravilno razumjeti i da je nužno upravljati njome.

Govoreći na 6. OECD samitu o vještinama u Istanbulu, Erdogan je rekao da se poslovi i proizvodnja brzo mijenjaju, pri čemu se pojavljuju nove uloge, a druge nestaju, tvrdeći da će ljudski kapital biti ključan za budući nacionalni uspjeh.

Ističući brzi rast robotike i umjetne inteligencije, Erdogan je rekao da ova promjena donosi i prilike i zabrinutosti.

"Globalno tržište robotike, koje trenutno iznosi oko 100 milijardi dolara, predviđa se da će dostići 25 triliona dolara do 2050. godine. U nekim zemljama potpuno automatizirani proizvodni pogoni, poznati kao tamne fabrike, brzo postaju široko rasprostranjeni", rekao je.

"Čak i sam pogled na realnost takozvanih tamnih fabrika dovoljan je da pokaže da se suočavamo s valom transformacije rada sličnim Industrijskoj revoluciji", dodao je.

Erdogan je također ukazao na strukturne nejednakosti u mnogim zemljama, napominjući da žene, migranti i učenici u nepovoljnom položaju često nisu u mogućnosti u potpunosti ostvariti svoj potencijal, nazivajući to ne samo ekonomskim gubitkom nego i društvenim.

"Nijedna zemlja koja ostavlja značajan dio svog ljudskog kapitala neiskorištenim ne može započeti istinski snažan razvojni zamah", dodao je.

Erdogan je rekao da je Turska smanjila neformalno zapošljavanje s više od 52 posto početkom 2000-ih na 24 posto u 2025. godini, što je, kako je naveo, najjači učinak tržišta rada u zemlji u posljednje 23 godine.

Dodao je da je vizija "Stoljeće Turske" zasnovana na ljudskom kapitalu i zahtijeva snažnu saradnju između javnog sektora, privatnog sektora, univerziteta, sindikata, lokalnih vlasti i civilnog društva.

Rekao je da je stručno obrazovanje revitalizirano i bliže integrirano s poslovnim svijetom kroz programe koji podržavaju vještine mladih.

"Naš cilj je da u naredne tri godine uključimo tri miliona mladih ljudi u zapošljavanje", rekao je.

Erdogan je također naveo napredak u učešću žena u radnoj snazi, rekavši da je u Turskoj učešće žena u radnoj snazi poraslo s 27,9 na 34,7 posto, dok je zaposlenost žena porasla s 25,3 na 31,7 posto, a njihov udio u javnom zapošljavanju porastao je s 34,2 na 43,38 posto u proteklih 12 godina.

Istakao je nedavne zakonske reforme koje produžavaju porodiljsko odsustvo za zaposlene majke na 24 sedmice.

Predsjednik je također naglasio analitički kapacitet OECD-a i njegovu ulogu u podsticanju međunarodnog dijaloga, nazivajući to ključnom prilikom u periodu promjenjive globalne geopolitičke i ekonomske dinamike. Dodao je da Turska cijeni doprinos OECD Istanbul centra u tom pogledu.