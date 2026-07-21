Turski predsjednik kazao da je španski savjestan i moralan stav prema Palestini odjeknuo širom svijeta

Erdogan čestitao Sanchezu na pobjedi Španije na Svjetskom prvenstvu Turski predsjednik kazao da je španski savjestan i moralan stav prema Palestini odjeknuo širom svijeta

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan u utorak je telefonski razgovarao sa španskim premijerom Pedrom Sanchezom i čestitao mu na pobjedi Španije na FIFA Svjetskom prvenstvu.

Tokom razgovora dvojica lidera razgovarala su o bilateralnim odnosima, kao i regionalnim i globalnim dešavanjima, navodi se u saopćenju Direkcije za komunikacije Turske objavljenom na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Erdogan je rekao da ga je posebno dirnula radost stanovnika Gaze koji su proslavili osvajanje titule Španije uprkos razaranjima izazvanim izraelskim napadima.

Istakao je da je španski savjestan i moralan stav prema pitanju Palestine također odjeknuo među ljubiteljima fudbala širom svijeta.

Turski predsjednik izrazio je zadovoljstvo zbog toga što je ugostio Sancheza tokom samita NATO-a održanog u Ankari te kazao da se raduje ponovnom dočeku španskog premijera u Turskoj početkom 2027. godine povodom međuvladinog samita Turska–Španija.