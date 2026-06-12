"Izgubljeni amasijski tulipan" posljednji put je zabilježen u prirodi 1896. godine, kazao je turski botaničar

Endemska vrsta tulipana za koju se smatralo da je izumrla ponovo otkrivena u Turskoj nakon 130 godina "Izgubljeni amasijski tulipan" posljednji put je zabilježen u prirodi 1896. godine, kazao je turski botaničar

Endemska vrsta tulipana za koju se dugo smatralo da je izumrla ponovo je otkrivena u sjevernoj turskoj provinciji Amasya nakon 130 godina, zahvaljujući lokalnom entuzijastu za prirodu, javlja Anadolu.

Biljka, poznata kao "Izgubljeni amasijski tulipan", posljednji put je zabilježena u divljini 1896. godine i od tada se smatra izgubljenom u botaničkoj literaturi.

Ercan Eftelioglu, entuzijasta za prirodu u Amasyi, uočio je neobičan tulipan tokom šetnje selom i poslao fotografije biljke botaničarima na identifikaciju.

Botaničari Ismail Eker sa Univerziteta Bolu Abant Izzet Baysal i Salih Sercan Kanoglu iz istanbulskog Botaničkog vrta Nezahat Gokyigit kasnije su posjetili to područje i potvrdili da se radi o izgubljenoj latinoameričkoj tulipanki.

U razgovoru s novinarima, Eker je rekao da je vrsta prvi put pronađena 1892. godine, a posljednji put dokumentovana u divljini 1896. godine.

Rekao je da su mnogi turski i međunarodni istraživači, uključujući i njega samog, tražili ovu vrstu u regiji tokom proteklih 130 godina, ali je nisu uspjeli pronaći.

"Danas je važan dan jer smo mislili da je ova biljka izgubljena", rekao je Eker.

"Ali nakon 130 godina, vidjeli smo da nije nestala iz Amasije, da je još uvijek živa, iako je njeno stanište prilično ograničeno."

Eker je rekao da će sljedeći korak biti stavljanje vrste pod zaštitu i osiguranje njenog dugoročnog opstanka.

Eftelioglu je rekao da mu je tulipan zapeo za oko tokom jedne od njegovih šetnji.

"Stalno tragam u prirodi. Vidio sam da jako liči na Amasyin izgubljeni tulipan, pa sam uzeo dva uzorka i fotografisao ga", rekao je.

"Poslali smo ga našim kolegama botaničarima. Utvrdili su da je to Amasyin izgubljeni tulipan, a naši profesori su došli i vidjeli ga na licu mjesta."