Sjećanje na Srebrenicu nije samo tuga, već i obaveza da se čovječanstvo više nikada ne suoči s istom tamom, poručila je supruga turskog predsjednika

Emine Erdogan odala počast žrtvama genocida u Srebrenici Sjećanje na Srebrenicu nije samo tuga, već i obaveza da se čovječanstvo više nikada ne suoči s istom tamom, poručila je supruga turskog predsjednika

Emine Erdogan, supruga predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, odala je u subotu počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Povodom 31. godišnjice genocida, Emine Erdogan je u objavi na društvenim mrežama navela da sjećanje na Srebrenicu ne znači samo tugovanje, već i očuvanje svijesti kako se slični zločini nikada više ne bi ponovili.

„Sjećanje na Srebrenicu nije samo tuga, već i obaveza da se čovječanstvo više nikada ne suoči s istom tamom. Na godišnjicu genocida u Srebrenici s milošću se prisjećam naše bošnjačke braće koja su izgubila živote i njihovim porodicama i najmilijima želim strpljenje“, poručila je.