Vatrogasne ekipe pokušavaju staviti pod kontrolu požar koji je izbio u području Altinoluka u okrugu Edremit

Ekipe iz zraka i sa zemlje gase požar u šumskom i maslinarskom području u turskom Balikesiru Vatrogasne ekipe pokušavaju staviti pod kontrolu požar koji je izbio u području Altinoluka u okrugu Edremit

U turskoj provinciji Balikesir u toku je intervencija na gašenju požara koji je izbio u šumskom i području zasađenom maslinama, a ekipe djeluju iz zraka i sa zemlje.

Požar je iz još neutvrđenih razloga izbio u području Tekcam u naselju Altinoluk, koje pripada okrugu Edremit.

Nakon dojave, na teren su upućene ekipe Regionalne uprave za šumarstvo.

Vatrogasne jedinice uz podršku zračnih snaga nastoje staviti požar pod kontrolu.

Za sada nema informacija o povrijeđenima niti o obimu pričinjene materijalne štete.