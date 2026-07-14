Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske poručio da je pokušaj puča pokazao odlučnost građana u odbrani demokratije i nacionalne volje

Duran: Noć 15. jula 2016. godine bila je prekretnica koja je usmjerila budućnost turskog naroda Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske poručio da je pokušaj puča pokazao odlučnost građana u odbrani demokratije i nacionalne volje

Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske Burhanettin Duran izjavio je da je noć 15. jula 2016. godine u svakom pogledu bila noć koja je usmjerila budućnost turskog naroda, ističući da se pobjeda te noći duguje odlučnom političkom stavu i liderstvu predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Duran je putem videoporuke učestvovao na panelu pod nazivom “Deset godina od 15. jula: Volja je naša, pobjeda je naša“, održanom u Direkciji za komunikacije.

On je naveo da je Turska prije deset godina doživjela historijsku noć, kada su pripadnici terorističke organizacije FETO napali državne institucije i Parlament s ciljem ugrožavanja volje naroda i demokratije.

Podsjetio je da su teroristi FETO-a izvršili upade u zgrade medija i zauzeli mostove preko Bosfora, jednog od simbola Istanbula.

“Međutim, država i narod su protiv ovog krvavog pokušaja puča pružili herojski otpor. Naš narod izašao je na ulice i rekao ‘stop’ pokušaju državnog udara. Izdajnička organizacija usmrtila je 253 naša građanina, koji su postali šehidi, dok su hiljade ljudi povrijeđene“, rekao je Duran.

Prema njegovim riječima, milioni ljudi u Istanbulu, glavnom gradu Ankari i širom Turske odazvali su se pozivu predsjednika Erdogana, izašli na ulice i stali u odbranu narodne volje.

“Turski narod je kroz historiju poznat po privrženosti slobodi i nezavisnosti. U našoj hiljadama godina dugoj historiji nema pokoravanja ropstvu, izdaji i podlim planovima. Ova historijska misija ponovo je potvrđena 15. jula“, kazao je Duran.

Prošli smo kroz teške i mukotrpne dane

Duran je istakao da Turska ima snagu da se suprotstavi svim prijetnjama koje ugrožavaju njen suverenitet i nezavisnost.

“Struktura FETO-a, koja nam je prijetila iznutra uz vanjsku podršku, nije prvo iskušenje s kojim se naš narod suočio. Turski narod je kroz historiju prolazio kroz takve izazove i svaki put ih uspješno savladavao“, rekao je.

Dodao je da su tragovi FETO-a danas uklonjeni iz državnih institucija, ali da je taj proces imao svoju cijenu.

“Prošli smo kroz teške i mukotrpne dane. Međutim, bez obzira na težinu izazova, Turska je pod liderstvom Recepa Tayyipa Erdogana sposobna suprotstaviti se ovakvim prijetnjama protiv svoje nezavisnosti“, poručio je Duran.

On je pozvao zemlje koje su saveznici Turske da podrže borbu protiv struktura koje ciljaju demokratski poredak i suverenitet države.

“FETO nije samo problem nacionalne sigurnosti koji se tiče Turske. FETO predstavlja otvorenu prijetnju za svaku zemlju u kojoj djeluje“, rekao je.

Moramo zajedno pronaći rješenja za globalne probleme

Duran je ocijenio da je pokušaj puča 15. jula pokazao koliko terorističke organizacije i hibridne prijetnje danas mogu imati složene oblike.

Ukazao je da se društva širom svijeta suočavaju s manipulacijama i produbljivanjem krize povjerenja u istinu.

“Narative glavnih medija ponekad mogu zasjeniti stvarnost društava. Zbog toga moramo biti svjesni da se, iako živimo na različitim geografskim područjima, suočavamo sa sličnim problemima i moramo zajedno proizvoditi rješenja za globalne izazove“, kazao je.

Duran je poručio da iskustvo Turske s 15. julom ima univerzalni značaj te pozvao na izgradnju budućnosti u kojoj će mjesto straha zauzeti nada, sukoba saradnja, a polarizacije međusobno razumijevanje.

Na kraju obraćanja odao je počast stradalima 15. jula i zahvalio veteranima, učesnicima i organizatorima panela.