Direktor Ureda za komunikacije Predsjedništva Turske na društvenoj mreži NSosyal naglasio intenzivan diplomatski angažman Erdogana u okviru 36. samita šefova država i vlada NATO-a

Duran: Erdogan na NATO samitu ponovio podršku miru i dijalogu u globalnim krizama Direktor Ureda za komunikacije Predsjedništva Turske na društvenoj mreži NSosyal naglasio intenzivan diplomatski angažman Erdogana u okviru 36. samita šefova država i vlada NATO-a

Direktor Ureda za komunikacije Predsjedništva Turske Burhanettin Duran izjavio je u ponedjeljak da je predsjednik Recep Tayyip Erdogan tokom prvog dana NATO samita u Ankari ponovo istakao odlučan stav Turske u podršci regionalnom miru i rješavanju globalnih kriza putem dijaloga.

Duran je na društvenoj mreži NSosyal naglasio intenzivan diplomatski angažman Erdogana u okviru 36. samita šefova država i vlada NATO-a.

Prema njegovim riječima, tokom sastanaka u Predsjedničkom kompleksu s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, premijerom Kanade Markom Carneyjem i predsjednikom Finske Alexanderom Stubbom razmatrani su bilateralni odnosi, saradnja u odbrambenoj industriji, kao i pitanja trgovine, energetike, sigurnosti te regionalna i globalna dešavanja.

Duran je kazao da je Erdogan ponovo naglasio odlučnost Turske u vođenju diplomatije za regionalni mir i stabilnost, uključujući uspostavu trajnog primirja u Gazi, te rješavanje rata između Rusije i Ukrajine i procesa između Irana i SAD-a putem dijaloga.

Dodao je da je jačanje saradnje u odbrambenoj industriji bilo među istaknutim temama razgovora.

Duran je također podsjetio da su Erdoğan i njegova supruga Emine Erdogan organizirali prijem i svečanu večeru u čast lidera i njihovih supružnika koji borave u Ankari povodom samita, navodeći da je događaj doprinio jačanju dijaloga među liderima i solidarnosti među saveznicima.

On je poručio da će Turska, pod vodstvom predsjednika Erdogana, nastaviti jačati saradnju sa saveznicima i doprinositi regionalnom i globalnom miru.