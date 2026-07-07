Stručnjaci za sigurnost i diplomate okupili su se u Ankari uoči samita lidera NATO-a, naglašavajući jedinstvo Saveza

Događaj NATO samit dijalozi naglašava jedinstvo Saveza Stručnjaci za sigurnost i diplomate okupili su se u Ankari uoči samita lidera NATO-a, naglašavajući jedinstvo Saveza

Stručnjaci za sigurnost, diplomate i bivši zvaničnici okupili su se u utorak u Ankari na sesiji NATO samit dijalozi, događaja organiziranog uoči samita lidera NATO-a kako bi se razgovaralo o budućoj sigurnosnoj agendi Saveza.

Program, čiji je domaćin bilo Udruženje turske industrije i biznisa, zajednički su organizirali Tursko atlantsko vijeće i Istraživački centar za vanjsku politiku i sigurnost Hariciye.

Uvodne riječi održali su bivši stalni predstavnik Turske pri NATO-u i predsjednik ATA Turske Mehmet Fatih Ceylan, predsjednik ATA-e Theodossios Georgiou i generalni sekretar ATA Turske Emir Abbas Gurbuz.

Ceylan je opisao NATO samit dijaloge kao važnu platformu za procjenu budućnosti Saveza, naglašavajući da će jačanje evropske odbrambene industrije i produbljivanje saradnje među saveznicima biti ključni.

„U vrijeme kada je euroatlantska sigurnost pod ogromnim pritiskom zbog vanjskih prijetnji s istoka i juga, kao i unutrašnjih podjela preko Atlantika, kurs NATO 3.0 će odrediti saveznički lideri danas i sutra“, rekao je.

Georgiou je tvrdio da same vojne sposobnosti neće odrediti budućnost NATO-a, rekavši da će povjerenje među saveznicima, povjerenje u demokratske institucije i javna podrška biti podjednako strateški važni.

Dodao je da se sigurnost danas proteže dalje od vlada i uključuje energiju, ekonomiju, kritičnu infrastrukturu, tehnologiju i zaštitu demokratskog života.

„Transatlantski odnosi ne slabe. Naprotiv, postaju uravnoteženiji i otporniji, čineći Savez bolje pripremljenim za strateške izazove narednih decenija“, rekao je Georgiou, dodajući da će odluke donesene na samitu imati posljedice daleko izvan samog sastanka.

Gurbuz je rekao da svijet ponovo ulazi u period obilježen konkurencijom oko kritičnih sirovina, ponovnog naoružavanja i rastućih izazova povezivanja, dok napredak u vještačkoj inteligenciji i tehnologiji nastavlja stvarati nove mogućnosti.

Međutim, za razliku od početka 20. stoljeća, rekao je da današnje međunarodno okruženje sve više oblikuje saradnja oko zajedničkih vrijednosti, a ne krhki savezi.

Uoči panel diskusija i okruglih stolova, učesnicima su se obratili i Tacan Ildem, predsjednik Centra za ekonomiju i studije vanjske politike, i ambasador Mehmet Burcin Gonenli.

Ildem je rekao da neslaganja među saveznicima NATO-a nisu nova, ali je naglasio da je Savez dosljedno pokazivao jedinstvo i solidarnost uprkos razlikama.

Rekao je da će porodična fotografija lidera na 36. samitu NATO-a u Ankari simbolizirati to jedinstvo i potvrditi posvećenost saveznika kolektivnoj odbrani prema Članu 5, istovremeno ističući važnost jačanja evropskog stuba NATO-a, podjele tereta, kontinuirane podrške Ukrajini i Foruma odbrambene industrije.

Gonenli je napomenuo da će samit označiti drugi put da Turska bude domaćin sastanka lidera NATO-a od pridruživanja Savezu 1952. godine, opisujući to kao odraz diplomatskog utjecaja i kredibiliteta zemlje među saveznicima.

Rekao je da će jedan od ključnih ishoda samita biti predstavljanje vizije NATO 3.0, za koju je rekao da će težište Saveza postepeno pomicati prema Evropi.

Također je naglasio da bi finansijska sredstva trebala biti usmjerena na razvoj sposobnosti u skladu s vojnim zahtjevima NATO-a i istakao značaj Foruma odbrambene industrije, najvećeg industrijskog događaja u historiji Saveza.

Nakon otvaranja uslijedile su panel diskusije i okrugli stolovi usmjereni na buduće sigurnosne prioritete NATO-a.